新华社柏林1月24日电 专访｜盲目加征关税无益于全球经济稳定——访德国汽车工业协会主席穆勒

新华社记者李函林 贾金明

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒日前在接受新华社记者采访时表示，盲目加征关税无益于全球经济稳定，汽车产业只有通过开放与合作才能应对挑战。

针对美国政府近期加征关税的威胁，穆勒说，这可能加剧全球经济的不确定性，并对高度依赖出口的德国经济造成多重压力。这不仅会冲击德美经贸关系，还可能通过推高商品价格和扰乱供应链进一步加剧美国通胀压力。

穆勒表示，美国一直是德国汽车重要的出口目的地，但美方的关税威胁引发了对汽车行业未来的担忧。“加征关税必然引发反制，这将导致经济环境恶化，对就业造成直接冲击，仅德国汽车行业在美国就创造了超过14万个就业岗位。”

穆勒说，额外关税将对产业链供应链造成不可避免的影响。更重要的是，关税问题不仅限于美欧之间，也涉及墨西哥和加拿大，地缘政治紧张局势持续加剧无疑会加重这种影响。

“保护主义螺旋上升将引发更多的保护主义行为，进一步推升全球生产成本。最终，额外关税的成本总是由消费者承担，这也会推高通胀水平，与美国总统特朗普缓解通胀的竞选承诺背道而驰。”穆勒说。

穆勒说，2023年德国企业在美国生产汽车90.8万辆，其中一半用于出口。“德国与美国在经济领域的相互依赖远大于竞争。我们更应关注这种共同利益，而非通过关税或其他壁垒人为割裂市场。”

谈及与中国的合作，穆勒表示，开放与合作不仅是经济发展的基石，更体现了互惠互利的理念。“我们欢迎德国汽车在中国生产，同时也认为中国企业在德国或欧洲设厂是一件好事。这种双向互动能够促进更多交流，增加就业机会，对各地区的发展都有积极意义。”

“我们坚信，只有通过开放与合作才能应对当前和未来的挑战，实现全球汽车行业的共同繁荣。”穆勒说。

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