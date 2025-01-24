人民网伦敦1月23日电 （徐量）近日，“欢乐春节——非遗雅集”活动在中国驻英国大使馆文化处举行，来自英国各界的数十名嘉宾共同感受非遗之美，品文化年味，庆祝2025年“欢乐春节”系列活动活动在英国开启。

“欢乐春节——非遗雅集”活动现场昆曲表演。杨浩鹏摄

非遗新春走进英国 欢乐春节共庆新春

中国驻英国大使馆公使赵飞致辞表示，近年来“欢乐春节”活动在英国多地蓬勃开展，吸引越来越多英国民众参与春节庆祝活动，感知中华文化，英国“欢乐春节”活动带来的希望、家庭、和谐、健康理念更加深入人心。前不久，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，为“欢乐春节”活动增添一抹非遗色彩。

本次活动精心安排了古琴、昆曲、太极、中医针灸、书法、剪纸等多项民俗活动，在场嘉宾饶有兴趣地欣赏和体验中国非遗文化，感受中国非遗瑰宝的迷人光彩和“中国年 在一起”的浓厚年味。

嘉宾庆祝活动启动。杨浩鹏摄

金蛇呈祥好戏连台 全英多地新春乐不停

据介绍，今年英国“欢乐春节”活动继续打造“伦敦+”模式，以伦敦为中心，覆盖剑桥、伯明翰、布里斯托、爱丁堡、泽西岛、曼彻斯特、约克、德比郡等地，通过丰富多元的“欢乐春节”活动，与英国民众一起庆祝蛇年。

——2月2日，伦敦华埠商会将在特拉法加广场举办第24届“四海同春”新春庆典，华埠商会还将于除夕夜晚在著名地标“伦敦眼”点亮喜庆“中国红”，迎接蛇年到来。

——2月1日，伦敦最大集市和著名地标卡姆登集市将首次举办中国春节庆典活动。本次活动融合中华文化元素和英国特色街区优势，邀请贵州杂技团呈现杂技、魔术、民族歌舞表演。2月4日至10日，“你好！中国—渝见英伦”将在伦敦和重庆两地举行，运用大屏连线直播形式，邀请两地民众实时互动，共赴一场“云端春节”盛宴。

——新春佳节期间，中英两国的音乐家将继续携手，共创艺术。2月9日，皇家音乐学院杜克音乐厅将上演《丝绸之路》伦敦中国新年音乐会；10日，梅纽因学校将在伦敦市长官邸举办新春音乐会。

——春节期间中国驻伦敦旅游办事处将在伦敦投放巴士广告。届时，将有50辆伦敦巴士搭载“你好中国”国家旅游形象、欢乐春节Logo、中国吉祥蛇形象等经过伦敦地标，为中英两国人民带去新年的祝福。

此外，今年布里斯托、泽西岛、约克、剑桥等地都将举办新春庆典、春节汉服快闪等精彩活动。德比郡今年首次参与“欢乐春节”活动，多家酒店及《傲慢与偏见》拍摄地查茨沃斯庄园张灯结彩，将开展形式丰富的新春活动。

(责编：苏缨翔、刘慧)