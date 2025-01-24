人民网仰光1月24日电 （记者谢佳君）1月23日，中国驻缅甸大使馆在仰光举办2025年“欢乐春节嘉年华”活动，中国驻缅甸大使马珈、缅甸副总理兼政府总理办公室部长丁昂山等多位缅政府高层、多国驻缅使节、在缅华侨华人、中资机构、留学生、缅各界友人等1000余人欢聚一堂，共庆新春。

当地艺术家为现场观众表演缅甸传统舞蹈。人民网记者 谢佳君摄

落日余晖中的茵雅湖畔张灯结彩、喜气洋洋，“欢乐春节嘉年华”在梅花桩舞狮和醒狮互动中热闹开场。

马珈在致辞中向全体旅缅同胞和缅甸各界致以新春问候和节日祝福，表示春节是中华民族最古老、最盛大、最重要的传统佳节，象征团结兴旺，体现中华文化和睦、和谐、和平的精神内核。2024年7月，缅甸政府将中国春节定为公共假日，显示了缅方对中缅友谊的高度重视。中国春节和缅甸泼水节均被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录，展示了民族文化符号对人类文明的重要作用。2025年是中缅建交75周年，乙巳蛇年也被称为“佛灯火年”，象征着生命、好运和新的开始。期待蛇年给中缅两国人民带来更多福祉，中缅友好合作再上层楼。

中国驻缅甸大使马珈发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

丁昂山致辞表示，很荣幸代表缅政府出席“欢乐春节嘉年华”活动，缅中两国胞波情深，两国命运共同体建设不断走深走实，高层交往密切。感谢中国政府对缅教育、卫生、减贫、农村发展等领域提供友好援助，在缅和平和解进程和国际事务中给予建设性支持。祝愿中国繁荣进步，缅中友谊地久天长，友好合作不断深化。

缅甸副总理兼政府总理办公室部长丁昂山发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

缅甸副总理兼政府总理办公室部长丁昂山在“欢乐春节嘉年华”活动现场体验中国春节民俗。人民网记者 谢佳君摄

在场嘉宾一同观看了春节文化主题视频和蛇年央视春晚预热视频，欣赏了精彩的文艺表演。云南德宏歌舞团的傣族歌曲、舞蹈、葫芦丝演奏独具民族特色；缅甸国立文化和艺术大学的缅六朝歌舞和服饰富含历史韵味；缅甸华校、社团的中国鼓舞、武术表演展现文化传承；《泼水节之雨+好运全都来》《春天之美+甜蜜蜜》等中缅融合歌舞充分体现中缅文化相通。

观众在“欢乐春节嘉年华”活动现场体验漆扇制作。人民网记者 谢佳君摄

活动现场设置了中华文化和传统美食体验区，仰光中国文化中心、在缅中资企业、商会和媒体在近40个展台展示书画、瓷器、古筝、漆扇、剪纸、拓印、铜艺等博大精深的中华文化，为来宾们献上鲜花饼、饺子、花馍、钵钵鸡、红粿等各地中华美食盛宴。嘉宾们还参与了包饺子、蛇年“Fun”舞视频打卡、新年祈福树等精彩互动。

同胞们纷纷表示，深切感受到了祖国的关怀和温暖，嘉宾们对中国丰富璀璨的文化赞叹不已，祝愿中国人民新春快乐，中缅友谊万古长青。“欢乐春节嘉年华”在大合唱《中缅友谊之歌》中落下帷幕。

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