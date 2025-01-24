人民网比勒陀利亚1月22日电 （记者杨讴、戴楷然）22日，中国驻南非使馆隆重举行2025年“欢乐春节·共庆中国年”新春招待会。中国驻南非大使吴鹏、南非小企业发展部长亚伯拉罕斯出席并致辞。南非各界友好人士以及在南中资机构和华侨华人代表逾600人欢聚一堂。

中国书法、剪纸等文化体验活动吸引小朋友驻足欣赏。人民网记者 戴楷然摄

中国书法、剪纸等文化体验活动吸引小朋友驻足欣赏。人民网记者 戴楷然摄

吴鹏在致辞中向大家致以诚挚的新春祝福，感谢旅南同胞为推进中南友好作出的积极贡献。吴鹏表示，在中国全面完成“十四五”规划的收官之年，中方期待同南方一道，认真落实两国元首达成的重要共识和中非合作论坛成果，共同构建高水平中南命运共同体。

中国书法、剪纸等文化体验活动吸引小朋友驻足欣赏。人民网记者 戴楷然摄

四川省代表团演员带来长嘴壶茶艺表演。人民网记者 戴楷然摄

亚伯拉罕斯在致辞中热烈祝贺中国新春佳节，衷心感谢中方在各领域对南支持和帮助，希望两国继续加强合作，深化双方特殊情谊，为两国人民和全世界带来福祉。

招待会上，四川省代表团和南非国家艺术学校等献上歌曲、舞蹈、变脸等精彩演出，现场还设置了剪纸、书法、茶艺、川菜品鉴等体验活动，与会嘉宾纷纷参与。

(责编：苏缨翔、刘慧)