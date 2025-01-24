人民网罗马1月24日电 （记者郑彬）祥龙腾飞，金蛇贺岁。日前，中国驻意大利大使馆举办了主题为“中国年·在一起”新春招待会，共贺即将到来的乙巳蛇年。意大利副总理萨尔维尼、最高法院院长卡萨诺、副参议长卡斯泰罗尼、副众议长科斯塔、联合国粮农组织总干事屈冬玉等政要及各界友好人士，旅意华侨华人、中资机构、留学生代表600余人出席。

贾桂德在致辞中表示，中意关系在两国建立全面战略伙伴关系20周年之际全面升级。马塔雷拉总统、梅洛尼总理成功访华。双边贸易有望连续4年突破700亿美元。两国航班每周增至近90班。意民众访华人数同比增长140%。以隆重纪念马可·波罗逝世700周年为契机，两国人文交流更加密切。双方在国际平台密切沟通，相互支持，携手践行多边主义。

展望2025年，贾桂德表示，新的一年，中国将在高水平开放中推进高质量发展，为全球发展注入新动能。中国将坚持走和平发展道路，坚持促进大国协调和良性互动，坚持在热点问题上发挥建设性作用，坚持践行多边主义，为维护世界和平稳定注入更多正能量。2025年是中意建交55周年、中欧建交50周年。中方愿同意方携手前行，保持高层交往热络势头，深化各领域互利合作，推动中意关系百尺竿头、更进一步，推动中欧关系向好、向前发展，为人民带来更大福祉。

萨尔维尼热烈祝贺中国春节，并强调中意双边合作的不断加强将对双方各领域的发展带来积极影响。意方希望看到未来中国在高速发展的进程中，为意大利企业带来更多的发展机会，促进双边关系的进一步深化。两国合作将为世界和平稳定贡献重要力量。

招待会现场还举办了非遗工艺、书法体验等多姿多彩的文化交流活动，北京市艺术团和旅意留学生为来宾们带来的精彩演出，也为活动增添了热情喜庆的节日气氛。

2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，今年人们将迎来具有特别意义的首个“非遗版”春节。春节所承载的中华文明和平、和睦、和谐的精神理念，正在成为全人类共同追求的价值观，受到越来越多各国民众的认可和欢迎。

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