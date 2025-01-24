人民网开罗1月24日电 （记者黄培昭）1月23日，全球能源互联网发展合作组织联合联合国西亚经社委、阿拉伯国家联盟、可再生能源及能效区域中心等机构举办新型储能与抽水蓄能主题能力建设活动。全球能源互联网发展合作组织副主席伊尔汗·易卜拉欣、合作总监程志强，联合国西亚经社委能源司司长拉迪亚，可再生能源及能效区域中心执行主任马吉德·马哈茂德出席活动并致辞。

拉迪亚在开幕致辞中表示，可再生能源与储能技术的融合，对于加速实现联合国可持续发展目标、构建公平、可持续和包容的能源未来至关重要。了解这些技术及其应用，对于推动可再生能源和储能领域的投资增长大有裨益，对于推动迈向更绿色、更具韧性的阿拉伯地区意义重大。

程志强在致辞中强调，西亚—北非区域新型储能与抽水蓄能产业蓬勃发展的同时，也面临本地人才储备不足、政策配套不完善等诸多挑战，亟待各方携手合作，加强技术、政策等方面交流与人才培养。合作组织高度重视能力建设活动，希望以本次活动为契机加强合作，共同推动西亚—北非区域新型储能与抽水蓄能产业高质量发展。

易卜拉欣在闭幕致辞中表示，新能源储能和抽水蓄能是电力系统灵活性调整工具箱中的工具，需要在多个层面协同，以提升系统调节能力。希望通过今天的分享活动，共同推动技术、标准等领域的深入合作，助力区域能源电力可持续发展。

本次培训内容涵盖抽水蓄能电站技术的现状与发展、现代电力系统中大型抽水蓄能电站的运行控制技术、新型储能领域国际标准发展、电化学储能集成控制技术的现状与展望、发电领域新型物理储能的系统探索与展望等内容。联合国西亚经社委、阿拉伯国家联盟、可再生能源及能效区域中心，埃及、摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚等国能源电力部门、研究机构代表，逾100余人参加研讨交流。中方专家来自河海大学、中国电科院、国网电科院、国网上海市电力公司、中科院电工所、中国能建等机构和单位。

本次活动为2025年全球能源互联网发展合作组织系列能力建设计划的首次活动，也是清洁能源部长级会议机制下全球及区域能源互联网倡议年度活动之一。2025年，合作组织计划开展各区域培训活动超过二十场，主题涵盖清洁能源、电网互联、储能、电动汽车等多个领域。

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