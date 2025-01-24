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第三届达沃斯全球母基金峰会在瑞士举办

2025年01月24日09:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网达沃斯1月23日电 （记者颜欢）2025年世界经济论坛年会期间，第三届达沃斯全球母基金峰会于1月22日在达沃斯成功举办。本届峰会以“投资中国 开放创新”为主题，由全球母基金协会主办，母基金研究中心承办。作为全球母基金行业久违的一次多边对话，本次峰会邀请了近百位全球母基金、基金以及全球领先的风投城市的重量级人物共聚一堂，共同商议跨越经济周期的奥秘，展望全球母基金和基金行业及风投城市的未来发展新方向。

联合国可持续证券交易所倡议主席、联合国贸易和发展投资与企业司司长李楠指出，2024年全球外商直接投资预计下降8%，其中发达经济体和发展中经济体分别下降15%和2%；预计2025年全球外商直接投资将适度增长，但地缘政治、贸易政策、经济不确定性等因素将继续影响全球外商直接投资流动。

香港科技大学工商管理学院教授金刻羽指出，未来世界不稳定因素将持续存在，碎片化趋势正深刻影响各国的经济、地缘政治，当前国际格局正面临重塑，交易取向愈发受实际利益驱动，为新兴国家带来发展机遇；同时，全球经济体表现各异，对某些经济体而言，高利率和可能被高估的汇率成为潜在风险。

“世界正在经历去全球化的过程，这也是这几天达沃斯上主要讨论的话题之一。地缘政治的变化，更为全球贸易、金融市场增添了不确定性。”全球知名的投资管理公司汉柏巍董事总经理斯科特·沃斯对记者表示，一些国家开始更加关注本地市场，意味着新兴市场国家获得投资、发展贸易的机会更少了；同时，交流合作的减少也将为供应链带来复杂的挑战。“从投资人、跨国企业的角度来看，我们都对中国的中长期表现有信心。对于我们的发展而言，中国市场更是非常重要而且稳健的。开放的中国市场是我们发展的重要舞台。”

在峰会上，全球母基金协会发布了2024全球最佳母基金机构及相关榜单，并举行了颁奖仪式。该榜单由全球母基金协会邀请欧美、中东等地区的投资协会推荐、评比打分选出，包括全球最佳母基金、全球最具潜力母基金、全球最佳S基金、全球最具影响力母基金投资人、全球最佳风投城市、全球发展最快风投城市六项奖项。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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