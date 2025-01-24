人民网斯德哥尔摩1月24日电 （记者殷淼）当地时间1月23日，中国驻冰岛使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”华侨华人新春招待会。中国驻冰岛大使何儒龙夫妇与旅冰华侨华人、留学生、孔子学院教师及冰岛社会友好人士近300人齐聚一堂，共庆蛇年新春。

中国驻冰岛大使何儒龙致辞。中国驻冰岛大使馆供图

何儒龙发表热情洋溢的致辞，向来宾们致以新春祝福，回顾过去一年中国经济社会发展成就和中冰关系良好发展势头，肯定侨胞为促进中冰友好所作贡献，愿同广大侨胞朋友一道努力，为中冰关系发展贡献新智慧、续写新篇章。冰岛华侨华人协会会长李彤、山西省文旅厅副厅长张志仁分别致辞。

新春招待会现场。中国驻冰岛大使馆供图

活动现场张灯结彩、节日氛围浓厚。山西省文化艺术团专程来冰进行演出，浓郁的地方文化特色和中国优秀传统经典相映成辉。来宾们在精彩的文艺表演、地道的中式佳肴中感受浓浓的年味，祝福祖国繁荣昌盛，祝愿中冰友谊长存！

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