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2025“欢乐春节芬兰行”中国庙会暨亚洲文化节成功举办

2025年01月24日09:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月24日电 （记者殷淼） 当地时间1月22日，2025“欢乐春节芬兰行”中国庙会暨亚洲文化节在赫尔辛基甘比广场成功举办。中国驻芬兰大使王同庆与东盟国家使馆代表等共同为舞龙、舞狮点睛，并向在场的旅芬侨胞和芬兰民众致以节日祝福。

中国驻芬兰大使王同庆（中）为舞龙、舞狮点睛。中国驻芬兰大使馆供图

中国驻芬兰大使王同庆（中）为舞龙、舞狮点睛。中国驻芬兰大使馆供图

活动现场，灯笼、中国结、剪纸等中国春节元素营造出浓浓中国年味。中国熊猫和芬兰鹿造型的冰雕栩栩如生，糖葫芦、肉夹馍、年糕等中国美食香气袭人，绒花、木工、脸谱等中国非遗项目琳琅满目。随后，武术表演、笛子独奏等各类精彩节目纷纷登场，引得阵阵掌声和喝彩，活动气氛达到高潮。

舞龙、舞狮表演。中国驻芬兰大使馆供图

舞龙、舞狮表演。中国驻芬兰大使馆供图

当地华侨华人踊跃体验中国庙会。中国驻芬兰大使馆供图

当地华侨华人踊跃体验中国庙会。中国驻芬兰大使馆供图

武术表演。中国驻芬兰大使馆供图

武术表演。中国驻芬兰大使馆供图

当地侨胞、芬兰民众及各国游客逾两万人来逛庙会，大家踊跃品尝中国美食，参与剪纸、书画、糖画等非遗手工制作和趣味游戏，沉浸式感受中国文化的博大精深，体验吉祥喜庆的春节文化。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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