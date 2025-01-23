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雅集会良友 同庆中国年

2025年01月23日15:54 | 来源：人民网-国际频道
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迪拜慈善小学的孩子们欣赏中国茶艺。人民网 塔里克·易卜拉欣摄
迪拜慈善小学的孩子们欣赏中国茶艺。人民网 塔里克·易卜拉欣摄
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人民网迪拜1月23日电（记者张志文）古琴瑟瑟，芳香绕梁。乙巳新年到来之际，1月22日，“邂逅花间——宋代雅集走进总领馆”活动在中国驻迪拜总领事馆举办，中外来宾穿越时空，在互动品味间体验宋代文化沉浸之旅。

中国驻迪拜总领事欧渤芊身着宋代服饰，以传统礼仪向在场来宾致以新春祝福。她简要介绍了宋代历史，特别是千年前中国同阿拉伯世界东西交融、互学互鉴的佳话，并表示“雅集”汇聚志同道合的朋友，在进行文化交流、思想碰撞的同时，不断增进友谊、提高自身修养，希望来宾不妨“化身”半日宋代人，近距离体验中国传统文化的博大精深和独特魅力。

活动上，宋代茶点、香篆、螺钿、书法等中国传统艺术，以古装走秀的方式逐一亮相，吸引在场观众争相拍照。在互动环节，国风拍照、投壶游艺、中式插花等体验区人头攒动，只需亲手制作一只茶果子，就能感受到中华传统文化的精妙与巧思。

“我很喜欢这场活动，祝愿中国朋友春节快乐！”迪拜慈善小学校长侯赛因说，中国发展取得了世界瞩目的成就，越来越多阿联酋民众以学习汉语等形式了解中国，这场别开生面的历史穿越之旅，为阿拉伯民众欣赏中国文化提供了新的契机。

迪拜免税店副总裁亚萨表示，很久以来，丝绸之路就将阿拉伯和中国两大文明连结起来，在历史的进程中相互学习、共同进步。“宋代雅集让我们领略了跨越千年的中华文明精髓，在感叹古人智慧的同时，也对阿中关系未来发展更有信心。”

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

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