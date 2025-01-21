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外交部：中印应聚焦发展、共谋合作

2025年01月21日19:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月21日电（记者曹嘉玥、马卓言）外交部发言人郭嘉昆21日在回答有关印度外长苏杰生涉华表态的提问时说，中印应聚焦发展、共谋合作，坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，推动中印关系重回健康稳定发展轨道。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，18日，印度外长苏杰生发表讲话称，印中关系关乎两国发展前景和全球秩序。印将着眼长远处理对华关系。亚洲多极化是世界多极化发展的先决条件。印中正逐步摆脱2020年边界冲突带来的复杂局面。同时，面对中国实力日益增长，印须做好应对准备，加快增强自身综合国力。请问中方对此有何评论？

　　郭嘉昆表示，中印作为两大文明古国、发展中大国和新兴经济体，应聚焦发展、共谋合作。这符合两国28亿多人民的根本利益，契合地区国家和人民的共同期盼，顺应全球南方卓然壮大的历史潮流，也有利于地区乃至世界和平繁荣。双方应认真落实习近平主席和莫迪总理喀山会晤重要共识，坚持中印“互为发展机遇、互不构成威胁”“是合作伙伴而非竞争对手”，坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，推动中印关系重回健康稳定发展轨道，探索相邻大国和睦相处、共同发展的正确道路。

　　郭嘉昆表示，在国际事务中，双方应坚持奉行和平共处五项原则，践行真正的多边主义，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，为维护促进世界和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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