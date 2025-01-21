新华社华盛顿1月20日电（记者刘亚南 熊茂伶）特朗普20日午间宣誓再次就任美国总统，当天共签署超过40个总统行政令，推动落实其在移民、贸易、能源与气候变化、政府能效、“国会山骚乱”、TiKTok等方面的政策主张。

据美国媒体报道，特朗普创下了美国总统就职当日签署最多总统行政令的纪录。

20日下午，特朗普在第一资本体育馆的大型集会现场签署了8项行政令，涉及言论自由、联邦政府“武器化”等内容。在其中一个行政令中，特朗普一口气撤销了前总统拜登所签署的近80项总统行政令和备忘录。他返回白宫后签署了其余行政令。

他签署的重要行政令包括：

宣布美国将再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》。特朗普曾在上一个任期宣布美国退出《巴黎协定》，他的继任者拜登则在就任首日签署行政令宣布美国重回协定。

宣布美国退出世界卫生组织。根据行政令，美国国务卿应将美国这一决定立即通知联合国秘书长和世卫组织领导层。行政令还要求尽快采取适当措施，暂停向世卫组织提供任何来自美国政府的资金、支持和资源。

给予TikTok“不卖就禁用”法律75天宽限期。特朗普在行政令中称，他计划与美国政府相关部门负责人等商讨TikTok问题解决方案。在75天宽限期内，美国司法部不得依据“不卖就禁用”法律采取任何执法行动，也不得处罚任何不遵守该法律的实体。

宣布废除非法移民或合法临时居留者在美出生子女的“出生公民权”。行政令称，美国官方将不再承认两类人的美国公民身份：其一，在此人出生时，其母在美非法居留、其父不是美国公民或合法永久居民；其二，在此人出生时，其母在美合法临时居留、其父不是美国公民或合法永久居民。

宣布南部边境进入紧急状态。行政令要求采取加强人员和资源部署、增加物理屏障等措施，制止所有非法移民入境。

将“墨西哥湾”更名为“美国湾”。特朗普在这项行政令中说，在美国发展壮大的过程中，墨西哥湾一直是其“不可或缺的财富”，至今仍是“美国不可去除的一部分”，是支撑美国早期贸易和全球商业“至关重要的动脉”。

赦免约1500名“国会山骚乱”参与者，并为14名“国会山骚乱”参与者减刑。特朗普在行政令中责成司法部长立即执行该行政令，确保在押被赦免人员立即获释。

宣布美国首次在全国范围内进入能源紧急状态。根据行政令，联邦政府机构有权动用应急权加快能源生产和能源基础设施建设。行政令还鼓励在联邦政府土地和水域进行能源勘探和生产。

终结拜登政府“绿色新政”。根据行政令，所有联邦机构被要求立即暂停以拜登政府时期通过的两项法案为依据拨付资金，包括为建设电动汽车充电站提供资金。

此外，特朗普通过行政令要求联邦雇员回到办公室工作，冻结联邦政府文职雇员招聘，保护在社交媒体上的言论自由，成立美国政府效率部以实现政府效率和生产力的最大化等。

在白宫签署系列行政令时，特朗普还对在场记者表示，正考虑从2月1日起对所有从墨西哥和加拿大进口的商品征收25%的关税。

在谈及格陵兰岛控制权时，他说，“格陵兰岛是个美丽的地方。我们需要它来维护国际安全”。

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