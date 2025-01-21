人民网伦敦1月20日电（徐量）近日，英国苏曼教育国际发展中心在曼彻斯特城市大学举行了以"教育连接未来——创新合作与全球视野"为主题的20周年成立庆典。中英教育界、企业界和侨界代表、合作伙伴齐聚一堂，共同探讨未来中英两国教育国际合作。

中国驻曼彻斯特总领事唐锐致辞。活动主办方供图

中国驻曼彻斯特总领事唐锐在致辞中表示，江苏省苏教国际教育文化交流中心同英国苏曼教育国际发展中心的合作，为中英教育交流搭建了桥梁，为中英师生提供丰富的国际化教育机会，希望未来进一步探讨引领卓越人才培养的创新路径，继续深化在教育领域的交流。

曼彻斯特市市长保罗·安德鲁斯在致辞中表示，教育是连接不同国家与文化的桥梁。在过去20年，苏曼教育国际发展中心作为江苏省教育厅在海外建立的第一个教师培训基地，江苏省同曼彻斯特的教育合作不仅为学生提供了优质的国际教育资源，也促进了两国人民之间的深厚友谊，展示了教育国际化的真正潜力。

曼彻斯特市市长保罗·安德鲁斯致辞。活动主办方供图

活动当天，特拉福德市市长艾米·怀特、索尔福德市礼仪市长坦娅·伯奇、江苏省苏教国际教育文化交流中心首席执行官耿志明，曼彻斯特大学医学机电学教授兼教学学院副院长安迪·韦特曼等多位来自中英两国的各界嘉宾发表讲话。

在主题研讨会上，与会嘉宾围绕教育国际化与未来发展，从政策创新、课程开发、师资建设等多角度深入探讨了中英教育合作的经验与发展路径。英国苏曼教育国际发展中心创始人许言忠、江苏省教育科学研究院宗锦莲分别阐述了两国教育体系的异同及互补优势，并同英国当地二十所学校的校方代表积极互动。

本次活动中，苏曼教育国际发展中心正式启动了"苏曼启迪未来奖学金计划"，旨在为中英两国的优秀学生提供更多国际化学习与交流的机会，推动教育公平与全球视野的培养。

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