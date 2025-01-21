新华社联合国1月20日电 中国常驻联合国代表傅聪20日在安理会巴以问题公开辩论会上说，中方对加沙实现停火表示欢迎，期待中东地区局势能够以此为契机，走向降温的正确方向，同时强调停火绝不能是新一轮冲突前的间歇。

傅聪表示，这是来得太迟、早就应该实现的停火。实现停火只是第一步，国际社会需要加大努力解决几个重要问题，才能真正持久终结流血与死亡，开启巴以和平和地区安宁的前景：一是实现加沙永久停火，二是缓解加沙人道灾难，三是制定加沙战后治理的安排，四是重振“两国方案”的政治前景。

关于实现加沙永久停火，傅聪表示，停火一旦实现，绝对不能再启战端。当前的停火理应成为永久停火的基础，不能成为新一轮攻势前的间歇。三阶段的停火协议应该得到连续、全面地执行，希望美国作为担保国切实为此提供保障。

关于缓解加沙的人道灾难，傅聪强调，加沙的人道灾难已超乎想象，必须尽快缓解巴勒斯坦民众的苦难。以色列应履行占领方的国际人道法义务，取消人道物资准入限制，保障人道物资大规模在加沙境内安全有序分发，并保障流离失所的民众安全返回家园。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在加沙人道行动中的作用不可替代。

关于加沙战后治理的安排，傅聪表示，加沙是巴勒斯坦国不可分割的组成部分，加沙的战后安排应由巴勒斯坦内部协商决定。国际社会应该支持巴勒斯坦各派别加强团结，支持在巴勒斯坦民族权力机构领导下对加沙和约旦河西岸进行统一有效的管理。任何试图改变加沙人口和领土的行为都不可接受。

关于重振“两国方案”的政治前景，傅聪表示，国际社会应以最大的紧迫感推动重启“两国方案”，并为此提供有力支持和保障。中方欢迎沙特阿拉伯、欧盟、挪威等为重振“两国方案”所作努力，支持举行更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的时间表和路线图。

傅聪重申，姗姗来迟的停火绝不能是新一轮冲突前的间歇。国际社会必须毫不拖延地加大协调努力，推动重启落实“两国方案”的政治进程。中方愿意继续发挥建设性作用，为恢复中东地区和平、实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决作出不懈努力。

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