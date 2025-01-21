周石医生与当地患者及家属合影留念。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡1月20日电 （记者邹松）术后第一天，医生小心揭开眼前的纱布，泰姆·哈玛迪瞬间激动地喊道：“我看见了！” 这一刻，这位70岁的桑给巴尔老人的生活被彻底改变。她的弟弟，当地医院的医生尤瑟夫也感动地热泪盈眶，他紧握着主刀医生周石的手，用生疏却真挚的中文说道：“谢谢，谢谢！”

长期以来，泰姆·哈玛迪深受白内障困扰，视力退化到仅能感知眼前模糊的事物，生活异常艰难。近来，老人的视力再次恶化，几乎失明，尤瑟夫医生毫不犹豫地将她带到医院眼科，寻求中国（江苏）第34期援桑给巴尔医疗队的帮助。

周石是来自江苏省淮安市第一人民医院的中国医疗队眼科医生。经过仔细检查，她发现泰姆·哈玛迪双眼复明的唯一希望就是手术，但由于病情严重，手术风险相对较高。尽管如此，尤瑟夫医生依然对中国医疗队充满信任，他恳请医生为姐姐实施手术。

手术过程紧张而有序，周石医生在充分准备下为泰姆·哈玛迪准确完成了每一个手术步骤。病人重见光明的那一刻，病患、家属以及所有在场桑给巴尔医护人员纷纷表达出对中国医疗队精湛医术的赞叹与感谢。

桑给巴尔地处赤道附近，强烈紫外线导致白内障发病率高，而当地医疗条件落后，许多患者因缺乏设备和技术而错过最佳治疗时机。中国援桑给巴尔医疗队的到来，不仅带来了先进的医疗技术，还捐赠了手术设备和药品，使许多像泰姆·哈玛迪一样的患者重新看见了世界。

通过聚焦白内障这一高发病症，中国医疗队探索出一套“小而美”的医疗援助模式——以低成本、高效率的方式，通过精准医疗与技术培训，切实改善桑给巴尔人民的健康状况。这种模式不仅成功地解决了许多患者的实际问题，还助力当地医疗卫生水平的提升。

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