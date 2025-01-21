人民网布宜诺斯艾利斯1月20日电（记者许放）1月19日，第六届阿根廷龙舟大赛在布宜诺斯艾利斯市的马德罗港区举行，旅阿华侨华人及本地运动员以传统的赛龙舟形式迎接中国农历新年。

中国驻阿根廷大使馆参赞任强、领事黄建国，阿根廷科尔多瓦省克鲁兹·阿尔塔市市长冈萨雷斯，温塞斯劳·埃斯卡兰特市市长蒙迪诺，阿尔马富埃特市市长达古姆，布宜诺斯艾利市13区区长斯卡维诺，阿根廷龙舟协会会长刘金刚、阿根廷洪门协会会长尤震等旅阿侨领代表，侨企代表及中阿两国各界友好人士出席比赛开幕式。

中国驻阿根廷大使馆参赞任强致辞。人民网记者 许放摄

任强在开幕式上致辞表示，阿根廷龙舟协会成立于2019年，至今已年过六载，龙舟精神和龙舟运动已深深扎根于阿根廷社会，成为中阿友谊与合作的桥梁纽带，中国大使馆向支持参与龙舟运动的各方表示衷心感谢，预祝中阿两国人民农历新年快乐，蛇年祥瑞。

刘金刚在开幕式上致辞中感谢中国大使馆和阿根廷社会各界对龙舟协会的支持，表示回顾龙舟赛举办六年的历程，虽然有诸多遗憾，但更有诸多收获，最重要的是龙舟赛一直在持续，希望未来龙舟赛越办越好，能够成为中阿友谊的一个象征，祝愿大家农历新年快乐。

龙舟赛比赛。人民网记者 许放摄

本届龙舟赛共有33支龙舟队，300多名选手参加，经过一天的角逐，男子组、女子组、男女混合组、40+女子组、50+女子组共产生15名获奖选手。该活动是中国驻阿根廷大使馆、布宜诺斯艾利斯政府共同举办的2025年“温暖迎春·共庆中国年”系列活动的重要板块，为阿根廷增添了春节的欢乐气氛，赢得阿根廷社会和民众高度赞誉。

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