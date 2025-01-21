人民网东京1月20日电 (记者朱玥颖)近日，中国驻札幌总领馆在岩手县民会馆举办“温暖迎春 共庆中国年”2025春节特别演出，由重庆市两江艺术团带来精彩专场表演。岩手县知事达增拓也、岩手县议会议长工藤大辅、岩手县副知事佐佐木淳、众议院议员阶猛、宫古市市长山本正德等出席，岩手县政府、日中友好协会、国际交流协会、各大学、岩手县中国人会等当地各界人士和华侨华人、当地学生、普通民众等500余人观看了演出。

中国驻札幌总领事王根华向岩手县华侨华人和留学生致以新春祝福，并表示春节是中国的传统佳节，是亲人团聚、欢乐祥和的时刻，希望通过此次春节特别演出，与岩手县各界友人分享节日喜悦，增进相互了解和文化交流。当前中日关系正出现改善势头，不久前习近平主席同石破茂首相会晤，近期岩屋毅外相成功访华。期待在新的一年里，中日关系健康发展，两国人民友谊增进。

达增拓也感谢总领馆在岩手召开本次特别演出，表示推动地方交流是两国关系发展的重要动力之一，岩手县将一如既往开展与中国的交流与合作，致力于促进日中关系发展。

阶猛、岩手县中国人会会长崔肃京致辞祝贺总领馆举办本次演出活动，期待新的一年里双方能进一步深化联系，举办更多文化交流活动。

本次特别演出是春节被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后，中国驻札幌总领馆举办的首次春节主题公共外交活动，也是多年来首次在岩手县举办的大型文艺演出。当地华侨开场表演古筝二胡合奏《渔舟唱晚》，展现中华传统文化魅力。重庆市两江艺术团为到场嘉宾献上一场高规格的艺术盛宴，一众节目歌舞不仅展示了中国少数民族风采，更展现了中国传统文化之美。

表演结束后，达增拓也等嘉宾亲自上台向演员献花，并同演员合照。到场来宾尤其是当地学生纷纷上台与演员交流合影。侨胞们为在异国他乡欣赏到来自祖国的歌舞表演而感动不已，许多日本友人表示演出精彩纷呈，令人意犹未尽，期待未来能有更多类似的文化交流活动。此次活动还设有文旅展示区，展示重庆市非遗艺术品、旅游资源及风景民俗图片，吸引到场来宾驻足观看。

众议院议员小泽一郎、道下大树、川原田英世，参议院议员横山信一、木户口英司、铃木宗男、长谷川岳，岩手县日中友好协会会长龙泽尚孝等发来贺电贺函。岩手县当地媒体《岩手日报》等报道了本次活动。

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