人民网东京1月20日电 (记者朱玥颖)近日，“欢乐春节in四国”在日本香川县中央公园欢乐举办。中国驻大阪副总领事魏有美、香川县知事池田豊人、高松市市长大西秀人、四国华侨华人联合会会长张嘉树、中国驻大阪旅游办事处主任马晓琛等中日嘉宾参加了活动并致辞，向现场观众送上春节祝福。

嘉宾合影。中国驻大阪旅游办事处供图

2024年12月5日，中国春节成功列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。为了庆祝首个“非遗版春节”，本次活动格外引人注目，精彩纷呈的文艺表演、中国传统文化的展示、春节特色美食的品尝体验，都给香川县市民带来了中国春节的欢乐与祝福。

演出团体在“吉祥蛇”彩灯前合影。中国驻大阪旅游办事处供图

为“欢乐春节”活动特别打造的“吉祥蛇”彩灯点亮了活动现场的喜庆气氛，神户华侨总会舞狮队的开场表演也把现场观众一下带进了春节的欢乐氛围中。香川县舞蹈团各年龄段的小朋友们带来了活力四射、风格迥异的精彩表演，展现出了中日小朋友们满满的欢乐和自信。中央公园内设立了多个中国美食摊位，不仅有极具中国“年味”的水饺，还有羊肉串、茶叶蛋等多种传统中国小吃，让来到现场的观众一饱口福。

在国际交流会馆室内会场，中国舞狮、民乐演奏、民族舞蹈、太极拳以及日本太鼓表演轮番登场，丰富多彩的内容慰籍了海外游子的思乡之情。现场还为属蛇的观众们送上了“吉祥蛇”纪念品，在众人期盼的抽奖环节，丰富的“欢春吉祥蛇”周边产品更是大受欢迎，场内欢声不断，让日本民众沉浸式感受到了“欢乐春节”的热闹气氛。

日本小朋友合唱中文歌。中国驻大阪旅游办事处供图

抽中“欢春吉祥蛇”的幸运小观众。中国驻大阪旅游办事处供图

欢快的气氛一直延续至晚间的庆祝活动，与会者畅怀交流，共同欣赏了由日本当地艺术团体精彩呈现的萨克斯和单簧管重奏表演。最后，在全场来宾手牵手的大合唱中，庆祝活动被推向了高潮。丰富多彩的节目使大家度过了一个美好而难忘的一天。

中日民众欢聚一堂观看演出。中国驻大阪旅游办事处供图

“欢乐春节in四国”由中国驻大阪旅游办事处、四国华侨华人联合会、高松市日中友好协会、香川县中国留学生学友会、高松市丸龟町商业街振兴组合等机构共同主办。活动吸引了华侨华人及日本民众近千人的热情参与。

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