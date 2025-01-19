人民网华沙1月18日电 （记者禹丽敏）当地时间1月17日，以“指尖上的非遗——中国文化体验日”为主题的2025“欢乐春节”品牌活动在匈牙利首都布达佩斯的布达佩斯中国文化中心成功举办。活动现场红灯高挂，年味浓郁，热烈的节日气氛吸引了200多中匈民众前来参与。此次活动由中国驻匈牙利大使馆特别支持，布达佩斯中国文化中心、苏州市文化广电和旅游局、开封市文化广电和旅游局、《英雄联盟手游》共同主办，中国银行协办。

活动现场。布达佩斯中国文化中心供图。

由《英雄联盟手游》与苏州刺绣跨界联合的项目“英雄联盟手游·绣艺无界”率先拉开活动序幕，邀请全球知名俱乐部G2的电竞选手和哔哩哔哩网站热门博主以及中国非遗苏绣传承人、匈牙利世界非遗马丘刺绣传承人参加。慕名前来的游戏玩家不仅在现场切磋游戏，还纷纷体验中匈刺绣的唯美艺术，在传统美学与电子竞技的碰撞中感受文化的传承与创新。来自中匈的刺绣老师分别介绍苏绣和马丘刺绣独特的历史传统和艺术特点，在对话交流中探索两国绚烂的刺绣文化和艺术的共鸣。活动现场，《英雄联盟手游》与姚绣工作室将一幅以“蝴蝶”为主要视觉的巨幅苏绣作品，作为庆祝春节申遗成功的礼赠赠予布达佩斯中国文化中心，向公众展览。

来自中国河南开封的各非遗项目也纷纷亮相。多功能厅内的“吹糖人”项目成了最受欢迎的节目，匈牙利民众惊讶于中国的手艺人能将一块糖吹成各种栩栩如生的小动物，围着手艺人马大吹见证奇迹时刻。匈牙利小朋友萨博·塔马斯一边品尝手中用糖吹成的“小兔子”，一边表示：“吹糖人好吃又好玩，中国人的手艺实在太有趣了。”另一边，“蝶画”和“木版印刷”同样获得来宾的青睐。精细入微、栩栩如生的“滕派蝶画”和粗犷简炼、古朴厚重的朱仙镇木版年画引来许多观众跃跃欲试。中心展厅变成了临时小剧场，豫剧老师们时不时用一段婉转的唱腔吸引来宾驻足观看，喜爱彩绘的来宾在老师的巧手之下体验了画脸谱，喜爱中式华服的来宾穿上华丽的戏服过了一把演员瘾。与此同时，在茶艺教室举办的“汴京灯笼张彩灯制作”和“汴京风筝制作”非遗小课堂也场场爆满，来宾们在老师的指导下制作了属于自己的灯笼和风筝，兴高采烈地将手工作品带回了家。

夜幕降临，在游戏和非遗体验项目结束后，本次活动的最后一个节目——“水饺手作坊”上线。亚洲美食旅游博主李梦依来到现场，手把手教授8位匈牙利幸运粉丝包饺子，并向他们科普吃饺子在中国新年的重要意义。参加者们一边品尝自己亲手包的饺子，一边围坐在圆桌边吃着年夜饭，感受中国春节阖家团圆的浓浓年味儿，“指尖上的非遗——中国文化体验日”活动在一片欢声笑语中画上了完美的句号。

本场活动是2025“欢乐春节”品牌系列活动在中心举办的首场，布达佩斯中国文化中心还为前来参加活动的小朋友准备了贴心的福袋小礼物，并以现场抽奖的方式，在来宾中抽选50位幸运儿送出由文化和旅游部提供的蛇年吉祥物玩偶。

活动当天，布达佩斯中国文化中心精心筹备的“欢乐春节”系列活动之一——“丝竹新语”艺术展同步开展，汇集非遗传承人、竹编艺术家钱利淮与苏州缂丝织造技艺传承者顾建东的匠心之作，向观众呈现传统与现代交织的梦幻画卷。展览将持续至3月28日，向公众免费开放。

(责编：苏缨翔、刘慧)