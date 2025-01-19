人民网布宜诺斯艾利斯1月18日电 （记者许放）1月17日，中国驻阿根廷大使馆在布宜诺斯艾利斯举办“温暖迎春·共庆中国年”春节招待会，庆祝乙巳蛇年的到来，中国驻阿根廷大使王卫、阿众议院阿中友好小组主席桑迪兰、阿根廷财政国务秘书基尔诺等阿政要，以及各界友人、旅阿华侨华人、中资机构、教师留学生代表等近500人出席活动。

图为中国驻阿根廷大使王卫在招待会上致辞。人民网记者 许放摄

王卫在致辞中向全体在阿同胞和各界友人致以节日问候和新春祝福。他强调中阿元首里约热内卢会晤为两国关系发展作出重要战略指引，希望大家争做中阿互利合作的促进者、民间友好的推动者，增进两国利益交融，挖掘合作潜力，推动中阿关系在新的一年拓展“全面性”、实现新发展，更好造福两国人民。中国驻阿使馆将继续全力践行外交为民理念，更好传递党和祖国的温暖关怀，维护在阿中资机构和中国公民合法权益。

图为阿众议院阿中友好小组主席桑迪兰在招待会上致辞。人民网记者 许放摄

桑迪兰向中国朋友们致以诚挚新春祝福，并愉快分享其近期访华感受，高度赞扬中华文明源远流长、博大精深，中国人民坚韧、顽强、智慧、团结、友爱、谦逊，中国在脱贫攻坚、可持续发展、科技进步、工业发展、相互尊重等方面为世界树立了典范。她强调此访不仅有力促进两国立法机构交流合作，也进一步加深阿方支持推动阿中关系发展、促进两国各领域友好合作的决心和信心。

阿根廷中国和平统一促进会执行会长陈静代表全体旅阿华侨华人发言，衷心感谢祖（籍）国长期以来对海外同胞的关心关爱和大力支持，表示将持续融入和服务当地社会，积极传播中华文化，为中阿关系发展和友好合作作出新贡献。

图为招待会现场演出。人民网记者 许放摄

招待会气氛热烈，在阿中国同胞、驻阿使馆人员及阿当地朋友表演了歌曲、民族舞蹈、乐器演奏、武术、舞狮等文艺节目，表达对农历新年的美好祝福。现场滚动播放的《欢乐春节》、《美丽中国》、红灯笼、大熊猫、古筝等中国传统元素，以及丰富多样的中华美食。来宾们纷纷祝福中阿两国友好，新年万事顺遂。

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