人民网曼谷1月19日电 （记者刘慧）由吉隆坡中国文化中心主办，中国—东盟商务协会总会文教发展委员会和嘻哈包袱铺为合作单位的“文心五载，续谱华章”——庆祝吉隆坡中国文化中心成立五周年曲艺晚会于1月16日晚隆重举办。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖、马来西亚国家旅游局副局长李泰康、吉隆坡中国文化中心主任韩宁以及来自中马两国文化、旅游、教育、企业和新闻媒体界等嘉宾百余人出席了此次活动。

参与者和吉祥蛇合影。吉隆坡中国文化中心供图

欧阳玉靖表示，吉隆坡中国文化中心成立五年来，已成为马来西亚民众了解中国文化的重要窗口，在促进中马文化旅游交流、推动民心相通方面发挥了积极作用，期待文化中心在新起点上继续深化合作，推动中马人文交流迈上新台阶。他强调，2024年是中马建交50周年，两国友好关系达到历史新高，今年中方将坚定支持马方履行东盟轮值主席国职责，共建中马命运共同体。

李泰康指出，五年来，吉隆坡中国文化中心不仅是展示中华文化的重要窗口，更是深化马中人文交流的桥梁。文化中心通过文化与旅游的融合，推动两国民众相互了解，促进旅游业发展。他强调，春节成功申遗具有深远意义，期待未来与文化中心携手推广中华优秀文化，策划更多文化旅游合作项目，助力马中友好关系不断深化。

韩宁在致辞中表示，文化中心自2020年成立以来，始终致力于推动中马文化旅游交流，以文化促旅游、以旅游助文化，为两国民心相通搭建桥梁。五年来，文化中心通过丰富多样的活动展现中华文化魅力，并将在未来打造更具影响力的品牌活动，深化中马合作。

本次晚会特别设立非遗体验区，让观众近距离感受中华非物质文化遗产的韵味。晚会上，文化中心古筝班老师与学员的古筝合奏、中国著名相声演出团“九紫迎元”嘻哈包袱铺的相声、五周年图片特展等多元内容交相辉映，为现场嘉宾带来了一场融合传统与现代的文化盛宴。

晚会上的书法体验。吉隆坡中国文化中心供图

晚会上的相声表演。吉隆坡中国文化中心供图

此外，吉隆坡中国文化中心将于2025年1月至3月陆续推出“欢乐春节”系列活动，涵盖五周年图片特展、精品相声专场、中国白——德化白瓷艺术展、生肖文物线上联展、汉语及艺术课程招生等，全面展现中华文化的深厚底蕴。同时，吉隆坡中国文化中心还将举办“你好！中国”冬季入境旅游推广季，通过线上线下结合的方式，推广中国冰雪旅游资源，吸引东南亚游客前往中国。

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