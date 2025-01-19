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中国驻乌克兰使馆举办马升琨大使到任暨2025年新春招待会

2025年01月19日10:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网基辅1月18日电 （记者蔡子畅）1月17日，中国驻乌克兰使馆隆重举办马升琨大使到任暨2025年新春招待会。乌内阁部长涅姆奇诺夫出席，乌经济部副部长、贸易代表卡奇卡致辞。乌政府、商业、教育、文化、智库、媒体等各界友好人士，各国驻乌使节、华侨华人、中资机构、中国留学生代表等近400人出席。

中国驻乌克兰大使马升琨致辞。中国驻乌克兰使馆供图

中国驻乌克兰大使马升琨致辞。中国驻乌克兰使馆供图

乌克兰经济部副部长、贸易代表卡奇卡致辞。中国驻乌克兰使馆供图

乌克兰经济部副部长、贸易代表卡奇卡致辞。中国驻乌克兰使馆供图

马升琨向来宾致以新春问候并表示，新的一年，中国驻乌克兰使馆愿与乌社会各界一道，共同谱写中乌友好新篇章！中国驻乌克兰使馆将坚守人民立场，全心全意服务广大华侨华人，为大家在乌工作、学习、生活创造更好条件。

卡奇卡表示，热烈欢迎马升琨大使到任，两国合作成果丰硕，特别在经贸领域尤为突出，希望未来乌中继续保持和发展友好合作关系。期待大使在推动两国关系发展方面作出更大贡献，愿乌中双方在新的一年都能实现所有计划和梦想。

出席招待会的中乌各界人士。人民网记者 蔡子畅摄

出席招待会的中乌各界人士。人民网记者 蔡子畅摄

新春招待会现场合照。中国驻乌克兰使馆供图

新春招待会现场合照。中国驻乌克兰使馆供图

招待会最后马升琨专门向在乌同胞们致以新春祝福，转达党和国家对广大在乌同胞的关心和问候，提出殷切期望，提醒大家注意做好安全防范。马升琨并向旅乌华侨华人、中资企业及留学生代表分发“新春礼包”。招待会现场气氛热烈，洋溢着喜庆的节日气氛。来宾们纷纷祝贺马升琨大使到任，表达与中方加强交流与合作的强烈愿望，祝福中国繁荣昌盛，中乌关系更上一层楼。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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