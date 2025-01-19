人民网墨西哥城1月18日电 （记者谢佳宁） 当地时间1月16日晚，由墨西哥中国文化中心和墨西哥餐厅Hacienda de los Morales联合举办的“中国新春美食月”开幕式正式拉开序幕，活动为期一个月左右。当晚活动特意邀请了中国烹饪协会名厨专业委员会常务副主席，中华传统技艺技能传承人，第五届全国烹饪技能竞赛冠军王海东，为现场中墨民众展示烹饪技艺。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

春节期间，王海东还将推出多道融合经典与创新的中式菜肴套餐，用精湛的厨艺和创新的中式菜肴向墨西哥民众展现中国传统饮食文化的魅力。 活动现场中墨两国民众齐聚一堂，烹饪技艺展示与新春氛围交织，让参与者感受到浓浓的年味和中华文化的温情。墨西哥民众纷纷表示，这种文化交流活动让他们深刻了解了中国的饮食文化、家宴传统以及新年习俗。能够亲身体验中国春节的喜庆氛围并品尝到地道中式佳肴，令他们感到非常珍贵和满足。这场活动，使得不同文化之间的联系得以更加紧密，让彼此在美食和节日中找到共鸣。

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

(责编：苏缨翔、刘慧)