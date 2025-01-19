新华社洛杉矶1月17日 综述｜美企密集发射航天器 加快太空探索布局

新华社记者谭晶晶

近日，美国多家航天企业密集发射航天器，加快在太空探索领域布局，也开启了商业航天加速发展的一年。

15日，美国太空探索技术公司用一枚“猎鹰9”火箭将美国“萤火虫”航空航天公司研发的月球着陆器“蓝色幽灵”号和日本i太空公司的月球着陆器“坚韧”号送入太空，展开探月之旅。

目前，“蓝色幽灵”号已进入地月转移轨道，计划于3月初在月球表面着陆，着陆点为月球正面东北部名为“危海”的一处盆地内。美国媒体报道说，此次发射任务拉开了2025年美国探月计划大幕。

“萤火虫”公司是美国航天局“月球商业运载服务计划”的月球着陆器承包商之一。该计划旨在向月球表面运送科学实验设备和货物，为美国“阿耳忒弥斯”登月计划奠定基础。

仅一天后，太空探索技术公司的新一代重型运载火箭“星舰”实施第七次试飞。此次试飞完成部分目标，火箭第一级“超级重型”助推器与飞船分离后重返发射场，被发射塔上的机械臂夹住，再次实现“筷子夹火箭”回收，但火箭第二级飞船在升空后不久快速意外解体。

“筷子夹火箭”是一种全新的火箭回收方式。这种方式对火箭飞行控制系统的精度和悬停能力要求极高，有助更快地回收、重复使用助推器，提高火箭发射频率。太空探索技术公司已在两次试飞中成功验证这一关键技术，标志着该公司在火箭复用上取得重要进展。

同样在16日，美国蓝色起源公司首次发射可重复利用的重型运载火箭“新格伦”。该火箭第一级未能按计划实现海上回收，但它的第二级及其运载的“蓝环探路者”飞行器进入预定的中地球轨道。这次任务是蓝色起源公司重型运载火箭执行美国“国家安全太空发射”计划的认证飞行之一。

美国媒体报道说，近期的密集发射开启了繁忙的太空探索任务之年。随着更多企业角逐太空领域，这一赛道正成为美国科技创新的新高地，深刻影响商业航天发展格局。

自2011年美国航天飞机退役后，美国大力发展商业载人航天，借助私营力量推进航天计划。相关企业在美国重返月球相关计划中扮演重要角色。2024年2月，美国“直觉机器”公司研发的月球着陆器“奥德修斯”搭乘“猎鹰9”火箭升空并在月球着陆，这是时隔50多年后美国航天器首次登月。美国还计划用“星舰”火箭运送宇航员驶向月球。

美国航天局局长比尔·纳尔逊表示，在筹备“阿耳忒弥斯”登月计划的同时，持续的技术测试将为未来的空间探索任务奠定基础，包括前往月球南极区域和飞向火星。

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