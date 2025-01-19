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2025年“欢乐春节”活动在老挝拉开帷幕

2025年01月19日09:39 | 来源：新华网
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新华社万象1月18日电（记者赵旭 赵婧怡）2025年“知音湖北·遇见老挝”“欢乐春节”活动开幕式17日在老挝首都万象的中国文化中心举行，独具中国特色的文娱表演和春节庙会吸引了当地民众。

活动现场布置了造型精巧的生肖彩灯和传统年饰，营造出浓浓的春节味道。开幕式上，老挝学生表演了舞龙舞狮。

参与舞龙表演的达拉万是万象寮都公学的一名学生。她说：“今天在这里表演中国舞龙舞狮，很激动也很荣幸，希望把最真挚的祝福送给大家。”

来自湖北省群艺馆的演员带来了具有浓郁地方特色的声乐、歌舞、京剧、魔术等节目。

欣赏完节目表演后，民众逛起了春节庙会。鄂州面塑、孝感雕花剪纸、恩施玉露、老河口木版年画……摊位前挤满了好奇的老挝民众。“面塑是怎么制作出来的？”“砖茶的制作工艺有哪些步骤？”他们对中国年俗文化和中国美食展现出浓厚兴趣。

中国驻老挝大使方虹、老挝新闻文化旅游部副部长万西等人出席开幕式。本次“欢乐春节”活动由中国文化和旅游部、中国驻老挝大使馆共同主办，老挝中国文化中心和湖北省文旅厅共同承办，活动将持续至19日。

(责编：苏缨翔、张悦)

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