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美国迪士尼加州冒险乐园“金蛇贺岁”迎新春

2025年01月19日09:34 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶1月18日电（记者高山 谭晶晶）为迎接农历新年的到来，美国迪士尼加州冒险乐园从17日开始举行为期一个月的蛇年主题庆祝活动，带领游客体验东方文化魅力、欢度蛇年新春佳节。

走进乐园，迪士尼公司的标志性角色米奇和米妮手舞足蹈，与嘉宾们在金蛇装饰的屏风前合影；皮克斯动画片《青春变形记》主角李美琳活泼出场，和大家共同体验中国传统文化；花木兰与木须龙等卡通角色带领一群活力四射的表演者把“农历新年巡游”推向高潮。

许多人在农历新年许愿墙挂上写有自己蛇年心愿的许愿牌，除了祝生活幸福、家人健康之外，还有不少人祈愿世界和平与安宁，希望洛杉矶山火早日被彻底扑灭、民众能够重建家园。

游客们还可以现场观摩艺术家们的中国书法展示，并领取一个汉字作品留念。书法家罗杰告诉记者，他已多次参加迪士尼农历新年活动。他说，很多美国游客对中国传统书法非常感兴趣，这是他们了解中国文化的一个窗口。

来自加州长滩市的居民丽贝卡·内格雷特告诉记者，春节申遗成功有利于促进中国文化在世界范围内传播，很高兴能带孩子到迪士尼乐园亲身体验东方文化。

来自洛杉矶的托比说，农历新年庆祝活动在南加州正变得越来越受欢迎，通过这些活动可以领略不同文化的特色，促进跨文化交流与沟通。

(责编：苏缨翔、张悦)

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