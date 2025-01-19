新华社曼谷1月18日电 通讯丨金蛇“乐”动迎新春 滇泰歌会唱响“中泰一家亲”

新华社记者陈家宝 高博 林昊

中国少数民族歌舞亮相曼谷市中心商场的舞台，民族时装秀在泰国歌手曼妙歌声中旖旎登场，中国传统民乐演绎因电子游戏而走红全球的《云宫迅音》……春节前夕，一台融合了中泰文化特色的歌会点燃了泰国观众的新春期许。

由中共云南省委宣传部、泰国记者协会主办的《金蛇“乐”动共团圆——中泰友谊金色50年·蛇年新春歌会》17日晚在曼谷登场，演绎了“中泰一家亲”“喜迎蛇年新岁”“有一种叫云南的生活”的主题。

27岁的泰国观众碧尔在观赏间隙接受记者采访时难掩兴奋。她说，“这场两国同办的表演很盛大，中国少数民族歌舞充满活力、激动人心。我非常喜欢云南少数民族的服饰、歌舞和方言说唱，看着就很想和他们一起唱跳，很有感染力。”

碧尔从未去过中国。她说，看了这台歌舞，自己非常想去云南，感受那里的风景和人文之美。“这些少数民族乐于通过极具特色的歌舞展现出他们的热情和欢乐，呈现出一个我们从未见过的世界，让人向往。”

献唱开场歌舞《萨瓦迪卡 好嗨谣》的云南新锐歌手明新杰告诉记者，能通过表演把云南歌舞和少数民族文化带到泰国，让世界看到自己的家乡，他倍感荣幸。

他说，此次将多个民族的民歌调式、传统音乐与现代音乐融合，以说唱等年轻人喜爱的形式呈现，是展示和传递民族文化的一种新方式，希望大家感受到云南歌舞和人文的魅力，前来感受自己的家乡。

近年来，云南与泰国之间开展了丰富的人文交流活动。中共云南省委宣传部副部长冯俊扬在歌会开幕致辞中指出，两地愈发注重通过青年文化活动搭建人文交流的桥梁。滇泰之间举办的藤球、泰拳、瑜伽等活动吸引了大批中泰青年参加。

泰国记者协会前主席蒙空表示，中泰双方互免签证，进一步促进了人员交流、学习、旅游和经贸往来，加强了两国在经济和社会层面的互利互助。今年正值中泰建交50周年，两国之间进一步友好往来迎来了良好契机。

参与这次演出的泰国表演者欧蒙告诉记者，能在春节来临之际和中国表演者同台演出，感觉温暖与开心。“中国演员们可爱而友好，让我感觉语言不是障碍。我们一起排练和演出的时光让人难忘。”

来自华裔家庭的欧蒙说，家里重视春节，每年都会团聚一堂，祭祖拜年。“春节是让人欢聚和团圆的时光，在春节前夕和中国朋友们排练演出，大家如兄弟姐妹般，有家的感觉。”

中方表演者也亲身感受“中泰一家亲”在泰国深入人心。第二次到泰国的中国佤族歌手娜日说：“山地长大的我们非常向往大海，泰国是我喜欢的地方。”

娜日在泰国观众欢呼声中高歌《加林赛部落》。她告诉记者，这个节目展现了佤族逢年过节常跳的圈圈舞，意在传递团结和友好。“在中泰建交50周年之际把佤族舞蹈献给泰国观众，我希望两国人民团结和睦、友谊长存。”

(责编：苏缨翔、张悦)