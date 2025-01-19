新华社华盛顿1月18日电 专访｜保护主义伤己又损人——访美国知名经济学家杰弗里·萨克斯

新华社记者熊茂伶 郑开君 胡友松

美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯日前接受新华社记者视频专访时表示，美国对贸易伙伴加征额外关税将导致价格上涨，加重美国消费者负担，不利于美国经济，同时还将影响美国与其他国家的关系，阻碍全球经济发展。

这位知名经济学家呼吁美国新一届政府避免采取进一步的贸易保护主义政策。他指出，对贸易伙伴加征额外关税“不是一个好主意”。如果贸易壁垒开始在全球蔓延，将给全球供应链和生产效率带来很大冲击，全球经济将遭到削弱。

萨克斯分析，美国政府对中国商品加征关税且持续升级的动机有两个。其一是保护主义，因中国在电动汽车、绿色技术和5G技术等领域领先，美国试图通过实施保护主义政策为本国企业在竞争中提供更好条件。其二是削弱中国，阻碍中国经济发展。

萨克斯认为，中国已与全球其他地区建立了深厚的贸易联系，可以通过强化这些联系来对冲贸易保护主义影响。“实际上，世界上大多数国家都渴望与中国维持友好、稳健且开放的贸易与金融往来。”

萨克斯注意到，美国政界存在一种观点，即美国应当为中美可能发生的冲突做准备。他认为这是一个“可怕、危险的想法”，因为“在我43年访华经历中，从未感受到中国对美国构成威胁”。

这位经济学家指出，中国所希望的是参与全球经济发展，推动经济向绿色经济和数字经济转型，并促进技术进步。萨克斯说，中国企业追求获得更多市场份额并实现自身繁荣，这一点与美国企业并没有什么不同，那些过度渲染威胁的论调都是错误的，也是极具风险的。

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