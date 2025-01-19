人民网雅加达1月17日电（记者李培松）1月17日，中方捐赠的印尼“点亮未来”中央厨房设备项目启用仪式在雅加达大印尼行动党总部举行。中共中央对外联络部部长刘建超，大印尼行动党秘书长、印尼人民协商会议主席穆扎尼出席并致辞。中国驻印尼大使王鲁彤，印尼驻华大使周浩黎、大印尼行动党外联主席伊拉万、印尼学童营养餐基金会负责人阿德南以及大印尼行动党党员干部和媒体代表等参加。

刘建超表示，普拉博沃总统提出“免费营养膳食“计划，体现了为民纾困、迎难而上的担当。我们通过”丝路工坊”同大印尼行动党合作建设的“点亮未来”中央厨房，正是秉持了两国命运共同体的应有之义。厨房不大，但心愿很大。我们希望借此助力点亮印尼儿童的未来，通过提供力所能及的支持和帮助，促进印尼经济民生计划的顺利实施。希望通过我们携手努力，让中国梦和印尼梦交相辉映，点亮共同美好的未来。

穆扎尼表示，“免费营养膳食”是普拉博沃总统亲自提出并大力推进的重点项目。感谢中方为此提供有力支持，中央厨房将助力改善印尼儿童营养状况。中国共产党有着悠久的历史和丰富的执政经验，大印尼行动党愿学习借鉴中共在脱贫攻坚等方面的经验，更好治理自己的国家，改善人民生活水平。

启用仪式上，刘建超与穆扎尼等为项目剪彩。仪式结束后，刘建超参观了中央厨房，穆扎尼介绍了项目有关情况。

刘建超还参访了南雅加达市东贝加丹第一公立小学。学校千余名学生热烈欢迎中共代表团的到来。刘建超考察了“免费营养膳食”计划在该校实施情况，参观了中联部捐建的“智慧教室”，并同师生代表亲切交流互动。

刘建超参观中央厨房。人民网记者 李培松摄

刘建超向印尼小学生赠送礼品。人民网记者 李培松摄

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