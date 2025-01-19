新华社开罗1月18日电 记者手记｜能源转型，必须加速从共识变为行动

新华社记者陈梦阳 王尚

第十七届世界未来能源峰会日前在阿联酋首都阿布扎比闭幕。这一创立于2008年的能源峰会，如今已成为中东地区涉及能源安全、应对气候变化和可持续发展的最大平台。本届大会吸引了10多位国家元首、政府首脑以及来自全球各地455家企业、超过5万名业内人士参与，盛大规模再次体现了阿联酋等中东油气生产国对实现可持续发展的追求，彰显了国际社会携手推进能源转型和应对气候变化的共同愿望。

2024年，世界经历有气象记录以来最热一年，全球多地出现高温热浪、严重干旱、致命洪灾等极端天气气候事件，气候变化挑战严峻性再次凸显。本届能源峰会召开期间，美国加州山火肆虐引发广泛关注。人类社会要实现可持续发展，能源转型是必然要求。在峰会“通向1.5摄氏度气候目标”专题环节中，多名气候专家和政策制定者发出警告：即便是拥有先进防灾减灾能力和充足应对资源的发达地区，也难以完全化解气候变化带来的挑战。而在基础设施相对薄弱、应急能力有限的发展中国家和欠发达地区，气候变化可能引发更为严重的人道主义危机。

气候灾难频发向世界发出警示：人类的生存危机正在逼近，实现人与自然和谐共生的可持续发展是唯一正确的发展道路。面对危机，行动是最好、最正确的回应方式。2024年11月在阿塞拜疆巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会，就新的气候融资集体量化目标、《巴黎协定》第六条国际碳市场机制等关键议题，达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果。这份来之不易的成果进一步巩固了全球绿色低碳转型大趋势，向国际社会发出了气候多边进程不可逆转、各方合作应对气候危机的积极信号。

实际上，即便是石油资源丰富的阿联酋、科威特等中东国家，近年来也纷纷开始转型规划，旨在减少对传统能源的依赖，发展清洁和可再生能源，世界未来能源峰会正展现了各方推动可持续发展的承诺和决心。2021年，阿联酋发布了《2050年零排放战略倡议》，目标是到2050年实现温室气体净零排放。阿联酋能源部长苏海勒·本·穆罕默德·马兹鲁伊表示，近年来，阿联酋在提高清洁能源生产在能源结构中的占比方面取得了显著进展，2023年已达到27.83%。此次峰会期间，阿联酋宣布投资60亿美元建设目前世界最大的电池储能系统，保证光伏电站生产的电力可以24小时不间断地供给居民。

作为全球最大的新能源设备生产国和清洁能源投资国，中国始终以实际行动支持全球能源转型和可持续发展。在距离本届峰会会场约45公里的阿布扎比沙漠腹地，有目前已建成的世界最大单体光伏电站——艾尔达芙拉光伏电站。无边无际的光伏板如同一望无垠的“海洋”，覆盖了约21平方公里的土地。这座由中国企业承建的光伏电站，高效地将阿联酋沙漠地区丰富的太阳能转化为电能，可以满足20万户家庭的用电需求，每年能为阿联酋减少240万吨的碳排放。不仅在阿联酋、约旦、埃及、沙特等众多中东国家，中国的新能源合作版图已经延伸至东南亚、中亚、南美和非洲等地区，为全球能源转型提供了巨大支持。国际可再生能源署报告显示，过去10年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%，这其中很大一部分归功于中国创新、中国制造、中国工程。

中国加速自身能源转型并扩大与其他国家特别是发展中国家绿色合作的努力得到了国际社会的广泛认同。数据显示，截至2024年6月底，中国已与42个发展中国家签署了50多份气候变化南南合作文件，在技术援助、人才培训、经验分享等方面开展了广泛合作。这些合作不仅促进了清洁能源技术的推广应用，更为发展中国家培养了大量新能源领域的专业人才。联合国可持续发展解决方案网络负责人杰弗里·萨克斯认为，中国不仅快速推进自身能源转型，也出口先进绿色能源技术，促进世界其他国家实现低碳发展。

在全球气候变化日益严峻的背景下，推动能源转型、减少碳排放是世界各国的共同责任。各国应摒弃零和思维和政治偏见，增进互信，加强合作，共同应对气候变化这一人类面临的重大挑战，为子孙后代留下一个清洁美丽的地球家园。

(责编：苏缨翔、张悦)