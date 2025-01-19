打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

乌空军称基辅“工业企业生产大楼”遭俄导弹袭击受损

2025年01月19日09:31 | 来源：新华网
小字号

新华社基辅1月18日电（记者李东旭）乌克兰空军18日在社交媒体发文称，乌克兰首都基辅市当天早上遭导弹袭击，乌防空火力在基辅市及其周边空域拦截两枚“伊斯坎德尔”导弹，基辅市舍甫琴科夫斯基区的“工业企业生产大楼”在袭击中受损。

乌空军称，18日早上，俄军从沃罗涅日州和布良斯克州向乌境内发射4枚“伊斯坎德尔”导弹，此外还从布良斯克州、罗斯托夫州和克拉斯诺达尔边疆区发射39架攻击型无人机。乌军方和官方未透露遭袭击的工业设施具体细节。

据记者在导弹袭击后的现场观察，遭袭击的大楼附近分布有乌克兰“射线”设计局和乌克兰导弹和精确制导武器制造工厂“阿尔乔姆”公司，乌警方和军方目前已封锁工厂区周边交通，禁止媒体和外界进入。

基辅市军事管理局局长铁木尔·特卡琴科18日中午在社交媒体发文称，俄军当天早上的导弹袭击造成舍甫琴科夫斯基区3人死亡，另有3人受伤。当天上午特卡琴科曾报告有4人死亡，此次修正了数字。

俄罗斯国防部18日在社交媒体发布消息说，俄军当天上午使用高精度武器对乌克兰军事工业综合体设施进行集群打击，命中所有目标。消息称，此次打击是为了回应乌军此前使用美制陆军战术导弹系统导弹袭击俄别尔哥罗德州的民用基础设施。打击的目标包括设计和制造“海王星”导弹系统和“赤杨”多管火箭炮系统的乌克兰“射线”设计局。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部