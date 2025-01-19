新华社基辅1月18日电（记者李东旭）乌克兰空军18日在社交媒体发文称，乌克兰首都基辅市当天早上遭导弹袭击，乌防空火力在基辅市及其周边空域拦截两枚“伊斯坎德尔”导弹，基辅市舍甫琴科夫斯基区的“工业企业生产大楼”在袭击中受损。

乌空军称，18日早上，俄军从沃罗涅日州和布良斯克州向乌境内发射4枚“伊斯坎德尔”导弹，此外还从布良斯克州、罗斯托夫州和克拉斯诺达尔边疆区发射39架攻击型无人机。乌军方和官方未透露遭袭击的工业设施具体细节。

据记者在导弹袭击后的现场观察，遭袭击的大楼附近分布有乌克兰“射线”设计局和乌克兰导弹和精确制导武器制造工厂“阿尔乔姆”公司，乌警方和军方目前已封锁工厂区周边交通，禁止媒体和外界进入。

基辅市军事管理局局长铁木尔·特卡琴科18日中午在社交媒体发文称，俄军当天早上的导弹袭击造成舍甫琴科夫斯基区3人死亡，另有3人受伤。当天上午特卡琴科曾报告有4人死亡，此次修正了数字。

俄罗斯国防部18日在社交媒体发布消息说，俄军当天上午使用高精度武器对乌克兰军事工业综合体设施进行集群打击，命中所有目标。消息称，此次打击是为了回应乌军此前使用美制陆军战术导弹系统导弹袭击俄别尔哥罗德州的民用基础设施。打击的目标包括设计和制造“海王星”导弹系统和“赤杨”多管火箭炮系统的乌克兰“射线”设计局。

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