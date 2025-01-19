新华社开罗1月18日电（记者姚兵 董修竹）埃及安全部门一名消息人士18日告诉新华社记者，连接加沙地带和埃及的拉法口岸将于19日重新开放。根据此前达成的停火协议，当天预计有约600辆运送援助物资的车辆从拉法口岸进入加沙。

该消息人士说，埃及官方已批准开放拉法口岸，目前口岸通往加沙一侧的道路正在修复中。

另据埃及红新月会消息，约600辆载有医疗用品、帐篷等援助物资的卡车和50辆满载燃料的卡车将在经过以色列方面的检查后抵达加沙。埃及卫生和人口部长加法尔18日视察拉法口岸，以确保口岸做好19日接收巴勒斯坦伤员的准备。

此外，埃及北西奈省的卫生部门也表示，阿里什和拉法等地的医院已做好接收伤员的准备，阿里什国际机场预计将接收来自世界各地的人道主义援助。

卡塔尔外交部发言人18日说，加沙停火换俘协议将于格林尼治时间19日上午6时30分生效。

拉法口岸位于加沙地带南部，与埃及接壤，是国际人道主义援助物资运入加沙地带的主要通道。去年5月初，以军控制拉法口岸加沙地带一侧，埃及方面随后指出以军行动对援助人员和车辆构成安全威胁，拒绝配合以方将物资从口岸埃方一侧运入加沙地带。

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