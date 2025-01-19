打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯丨中德友人共庆“欢乐春节”

2025年01月19日09:28 | 来源：新华网
小字号

新华社柏林1月18日电 通讯丨中德友人共庆“欢乐春节”

新华社记者褚怡 邰思聪 袁亨瑞

德国柏林红色市政厅披上了节日盛装，张灯结彩间洋溢着浓浓春意。

2025蛇年“欢乐春节”新春庆典晚会暨春节招待会17日晚在这里举行，中德两国各界代表、当地华侨华人等350余位嘉宾出席，共同庆祝中国农历春节。

从大门踏入，红毯引领着宾客走进充满中国年味的庆典现场。嘉宾们纷纷与红灯笼、中国结以及迎宾的舞狮团队合影留念，欢声笑语传递着新春的祝福与希望。

舞狮表演开启了当天的晚会，四只“狮子”迈着灵动有力的步伐，随着鼓点摇头摆尾，向每位到场嘉宾献上新春祝福。

来自四川的艺术团队为观众带来了精彩纷呈的演出。在川剧变脸节目中，演员技艺精湛，动作行云流水，令观众们目不暇接。乐舞合奏《春节序曲》将晚会推向高潮，欢快的节奏和动人的旋律使大家不禁鼓掌欢呼。

“今天的晚会让我仿佛置身中国。”柏林市民贝娅特·罗伊贝尔对新华社记者说：“我非常喜欢川剧变脸的表演者，感染力很强，全场所有人都感受到表演者的激情。”

本次晚会是“欢乐春节”文化品牌活动第11次亮相柏林市政厅，由柏林中国文化中心与柏林市政府、四川省文化和旅游厅合作举办。柏林市政府国务秘书弗洛里安·豪尔说，“欢乐春节”庆典晚会已成为柏林的重要文化活动，该活动不仅加强了柏林市民对中国文化的了解，也为增进两国人民之间的友谊和文化交流提供了良好平台。

19日，柏林中国文化中心还将携手四川艺术团赴德国慕尼黑演出，把春节的欢乐和祝福传递给慕尼黑民众。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部