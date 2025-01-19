新华社柏林1月18日电 通讯丨中德友人共庆“欢乐春节”

新华社记者褚怡 邰思聪 袁亨瑞

德国柏林红色市政厅披上了节日盛装，张灯结彩间洋溢着浓浓春意。

2025蛇年“欢乐春节”新春庆典晚会暨春节招待会17日晚在这里举行，中德两国各界代表、当地华侨华人等350余位嘉宾出席，共同庆祝中国农历春节。

从大门踏入，红毯引领着宾客走进充满中国年味的庆典现场。嘉宾们纷纷与红灯笼、中国结以及迎宾的舞狮团队合影留念，欢声笑语传递着新春的祝福与希望。

舞狮表演开启了当天的晚会，四只“狮子”迈着灵动有力的步伐，随着鼓点摇头摆尾，向每位到场嘉宾献上新春祝福。

来自四川的艺术团队为观众带来了精彩纷呈的演出。在川剧变脸节目中，演员技艺精湛，动作行云流水，令观众们目不暇接。乐舞合奏《春节序曲》将晚会推向高潮，欢快的节奏和动人的旋律使大家不禁鼓掌欢呼。

“今天的晚会让我仿佛置身中国。”柏林市民贝娅特·罗伊贝尔对新华社记者说：“我非常喜欢川剧变脸的表演者，感染力很强，全场所有人都感受到表演者的激情。”

本次晚会是“欢乐春节”文化品牌活动第11次亮相柏林市政厅，由柏林中国文化中心与柏林市政府、四川省文化和旅游厅合作举办。柏林市政府国务秘书弗洛里安·豪尔说，“欢乐春节”庆典晚会已成为柏林的重要文化活动，该活动不仅加强了柏林市民对中国文化的了解，也为增进两国人民之间的友谊和文化交流提供了良好平台。

19日，柏林中国文化中心还将携手四川艺术团赴德国慕尼黑演出，把春节的欢乐和祝福传递给慕尼黑民众。

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