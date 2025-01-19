新华社耶路撒冷1月18日电（记者王卓伦 陈君清）以色列总理内塔尼亚胡18日晚发表视频声明说，以政府批准的加沙停火协议为“临时措施”，以军保留恢复作战的权利。

内塔尼亚胡是在加沙停火协议19日生效的前夜发表这一声明的，这也是他首次就15日宣布达成的停火协议发表评论。他在讲话中强调以色列在美国的支持下保留“必要时重返战斗的权利”，并要求在停火协议第一阶段大幅增加释放被扣押在加沙地带人员的人数。内塔尼亚胡还说，停火第一阶段将获释的33名被扣押人员“大多数活着”。

内塔尼亚胡表示，以色列将在加沙地带和埃及之间的“费城走廊”保持军事存在，不会减少驻军，且会在停火的第一阶段增加驻军。

当天早些时候，内塔尼亚胡发表声明说，在以色列按计划收到巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）第一批释放的被扣押人员名单前，以色列将无法推进加沙停火协议。以色列不会容忍违反协议的行为，“哈马斯应负全部责任”。

以色列媒体对此报道说，以色列仍未收到哈马斯即将释放的第一批被扣押人员名单，这可能导致加沙停火协议被推迟。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚在卡塔尔首都多哈宣布，以色列与哈马斯已就加沙地带停火达成协议。停火协议分三阶段。第一阶段将于1月19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以交换以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。以色列总理办公室18日凌晨发表声明说，以色列内阁全体会议已批准以色列与哈马斯的停火协议。以色列国防军18日在社交媒体上发布消息说，停火协议将于当地时间19日8时30分生效。

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