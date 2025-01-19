新华社巴黎1月18日电（记者张百慧）为迎接中国农历新年，法国邮政集团18日在首都巴黎举行中国农历蛇年生肖纪念邮票发行仪式。

蛇年生肖纪念邮票共两款，由法国华人艺术家陈江洪设计。其中，一款邮资1.39欧元，票面是一条橘红色的蛇在绿色背景上蜿蜒前行；另一款邮资2.1欧元，票面是橘红色背景衬托的一条昂首向上的青蛇。两款邮票票面上均用中文和法文书写着“蛇年”字样。

陈江洪告诉记者，本次蛇年邮票沿用工笔加写意的国画技法，希望表现蛇的“挺拔、游刃有余、刚柔并济”。颜色上继续使用对比鲜明的配色来体现节日的喜庆氛围，在此基础上创新采用“荧光橘色”，以提升整体亮度。

中国驻法国大使邓励当天在邮票发行仪式上表示，发行生肖邮票本身就是推广中国优秀的传统文化。希望蛇年所代表的智慧与坚韧能够陪伴人们克服难关，也希望通过像发行生肖邮票这样的具体行动让中法两国之间的交流更加密切，让两国民众更加深入地相互了解。

今年是法国邮政集团连续第21年以发行生肖邮票的方式庆祝中国农历新年。法国邮政集团欧洲与国际关系部门负责人让-保罗·福塞维尔在现场告诉记者，发行生肖邮票的初衷是促进中国文化和法国文化之间的对话。“我想很多人都知道生肖，但并未真正了解它们的含义，也许这些邮票能让他们产生进一步了解中国文化的兴趣。”

当天还发售了蛇年纪念首日封、明信片等邮品，吸引了法国众多集邮爱好者。

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