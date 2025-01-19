本报记者 郝瑞敏

阿尔及利亚首都阿尔及尔，热闹繁华的巴巴祖瓦商务区，一座座现代建筑里，人头攒动，热闹非凡，其中人气最旺的是东方商业广场。

东方商业广场是由中国建筑集团有限公司阿尔及利亚公司投资、建设并运营的，于2023年2月正式开业，是集办公楼、公寓、运动休闲于一体的高品质商业综合体。该项目规划建筑面积约9万平方米，总投资额约1亿美元。截至目前，已吸引华为、汇丰、安永、拜耳、阿尔及利亚石油天然气公司等国际知名企业入驻。

东方商业广场阿方运营经理布特梅杰特·苏哈表示：“东方商业广场的开发和运营推动阿尔及利亚经济发展和民生改善，中国公司为当地带来了更多就业机会和发展平台。”

随着越来越多企业入驻，东方商业广场逐渐成为当地著名地标。中国建筑集团有限公司阿尔及利亚公司投资事业部负责人刘霆向本报记者介绍，近年来，阿投资环境持续改善，公司通过深挖市场需求、引入国际化运营模式、组建属地化物业团队等，确保了东方商业广场项目的成功实施和高质量运营，客户满意度不断提升。

中国是阿重要外资来源国。数据显示，中国对阿投资累计超过20亿美元，主要集中在油气、建材、轻工制造等领域。越来越多的中国汽车企业和家电企业，正在积极办理到阿投资手续，寻求阿当地合作伙伴，在阿引入先进技术，特别是开展本地化生产。

阿尔及利亚新《投资法》的出台，以及阿营商环境的不断改善，为包括中国在内的各国投资者提供了更多便利和更大合作空间。阿尔及利亚工业投资专家穆罕默德·萨右德表示：“随着阿中合作不断深化和阿投资环境日益完善，越来越多的国际资本和人才将来到这里，共同助力阿尔及利亚发展。”

（本报阿尔及尔1月18日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)