何 炜

今年1月18日是中国和越南建交75周年纪念日。75年来，中越关系经历了两个“高光时刻”：第一个“高光时刻”是由毛泽东主席与胡志明主席亲手缔造的中越“同志加兄弟”传统友谊，为中越传统友谊扎下了“根”，并在此后越南争取民族独立、国家解放和社会主义建设事业中不断茁壮成长。

第二个“高光时刻”，是由习近平总书记与阮富仲总书记和现任苏林总书记共同确立的中越“命运共同体”，为中越世代友好注入了“魂”，引领两国走向“共商、共建、共享”的发展繁荣之路。回望中越友谊巨轮乘风破浪的75年，两个“高光时刻”交相辉映、相得益彰，成为引领双边关系拨云见日、继往开来的永恒灯塔。

共同的理想信念，是双边关系持久发展的根本保障。作为当今世界上两个共产党长期执政、团结带领各族人民取得瞩目成就的社会主义国家，中越关系自诞生之日起就超越了一般意义上的双边关系，被赋予了鲜明的政治底色，贯穿于双方建党建军建国的伟大事业之中。从救亡图存的革命年代到砥砺奋进的现代化建设时期，中越两党为人民谋幸福、为国家谋发展的初心如磐，捍卫社会主义江山的志向不渝，追求人类和平进步事业的决心不改，志同道合、命运与共是中越关系最鲜明的特征。

共同的发展愿景，是双方合作持续深化的不竭动力。作为当今世界上两个践行以人民为中心发展理念、坚持走符合自身国情发展道路的新兴市场国家，中越始终把对方的发展视为自身机遇，依托陆海相连区位优势，深挖产业嵌套互补潜能，打造互利共赢合作格局，实现经贸投资双轮驱动。中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，2024年双边贸易额突破2600亿美元大关，中国新增对越投资金额和项目数量稳居前列。两国基础设施联通亮点纷呈，跨境经济合作区和智慧口岸有条不紊推进，三条跨境标准轨铁路项目建设步入快车道，数字经济、能源转型等新兴领域合作方兴未艾。越来越多的越南优质农产品进入中国市场，得到中国消费者的广泛青睐。

共同的文化传承，是两国长久和睦相邻的信心源泉。作为当今世界上两个坐拥漫长边界、有着悠久交往史的友好邻邦，中越秉承“以和为贵、和衷共济”的质朴思想和文化传统，成功解决了陆地边界划界、北部湾海域划界两大历史遗留难题，建立起管控海上分歧的畅通对话渠道，打造出德天（板约）瀑布跨境旅游合作区等一系列样板工程，勾勒出一条和平稳定合作发展的边界线。面对双边关系中悬而未决的问题，双方始终坚持对话协商，妥善管控解决分歧，为中越命运共同体建设提供了稳定预期。

共同的价值追求，是两国维护公平正义的最大底气。作为当今世界上两个弘扬多边主义、秉持和平共处五项原则的发展中国家，中越都坚持独立自主的外交方针，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，致力于推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，反对霸权霸道霸凌、强权政治和各种形式的单边主义，为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系、构建人类命运共同体作出了负责任贡献。

不忘来时路，方知向何行。75年历程反复证明，和睦相邻始终是中越关系的大局和大利。唯有中越关系发展得好，各自国家建设事业才能行得稳。站在新的历史起点，双方将按照两党最高领导人指明的前进方向，从睦邻友好的历史长河中汲取力量，推动社会主义事业在世界百年变局中发展壮大，为促进地区乃至世界和平稳定发展注入更多正能量。

（作者为中国驻越南大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)