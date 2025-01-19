“世界市长对话·南宁”活动在广西南宁举行——

本报记者 赵益普 李 晨 庞革平

1月15日至18日，以“共建中国—东盟友好家园：城市开放与合作”为主题的“世界市长对话·南宁”活动在广西南宁举行。来自中国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南8个国家的市长、市长代表及专家学者等参加活动。参加活动的东盟国家城市官员表示，东盟和中国是当今世界最具活力的地区之一，东盟国家和中国的城市应不断推动经贸合作和友好交往，为构建更为紧密的东盟—中国命运共同体持续注入新活力。

经贸往来助力共赢发展

南宁国际会展中心会展广场上的“合作之泉”奔涌不息，泉水从银色的大瓶中倾泻而出。柬埔寨暹粒市副市长海勇被这一雕塑吸引，驻足阅读雕塑底座上的文字介绍。南宁是中国—东盟博览会的永久举办地。首届东博会开幕式上，各国领导人将来自中国和东盟各国江河湖海的“合作之水”倒入大型水晶容器中，汇成“合作之泉”，寓意东博会的举办“水到渠成”。“合作之泉”雕塑的构思正是取材于这一经典瞬间。

“这是我第一次来南宁，但很早就听说了南宁同东盟—中国合作的渊源。‘合作之泉’寓意深刻，创意新颖，这次市长对话活动也确实带来了像泉水喷涌一样的合作机遇，我们以城市合作的方式助力共赢发展，延续东盟—中国友好合作传统。”海勇说。

近年来，中国与东盟经贸合作日益紧密，双边贸易额不断增长，产业链、供应链、价值链深度融合。“世界市长对话·南宁”主活动现场共达成签约项目14个，涉及缅甸、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、老挝、新加坡等东盟国家，包括友好城市、经贸、物流运输、教育、旅游等领域合作，对外合作投资超33亿元人民币。

活动现场还发布了《南宁倡议》。广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记农生文表示，该倡议旨在站在新的历史起点，推动各方深化务实合作，加快构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为世界和平发展作出更大贡献。

缅甸仰光市市长薄泰对本报记者表示，此次市长对话活动成果丰硕，将进一步激发东盟国家城市和中国城市之间的经贸活力，更好造福两国人民。“仰光和南宁等多个中国城市是友好城市，我们期待继续加强友好合作。此次来南宁，仰光市也希望寻找更多彼此契合的合作领域，比如教育、电力、农产品贸易、电动汽车生产和推广等。”薄泰说，活动期间，仰光市和南宁市签署了2025—2026年度友好交流计划备忘录。

文旅合作推动共同繁荣

浩浩荡荡的归春河水从山崖倾泻而下，位于广西崇左市大新县境内的德天瀑布，与紧邻的越南板约瀑布相连，是亚洲第一、世界第四大跨国瀑布。2024年10月，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营，中国首个跨境旅游合作区就此诞生。

一个景区，横跨两国。这一中越旅游合作标志性项目的图片在南宁国际会展中心朱槿花厅展出。“这个跨国瀑布在越南名气很大”“在报纸上看过这张照片，我一直想亲眼看看”，展厅内的中越跨国瀑布照片前，越南芒街市人民委员会主席胡光辉和他的越南同事们热烈讨论起这一“网红瀑布”。

越南谅山市人民委员会主席阮文幸表示：“我们正在研究开发谅山、芒街、南宁跨境旅游线路，以旅游带动文化交流，同时组织谅山、芒街、南宁三市的教育机构开展师生交流互动。”阮文幸说，东盟国家和中国的城市之间保持开放与交流，不仅是彼此的机遇，更是建设和平、繁荣、可持续发展家园的责任。

泰国素叻他尼府副府尹班丹·萨提拉查万表示，素叻他尼位于泰国南部，海岛游是当地旅游的“金字招牌”，期待更多中国及其他东盟国家游客前来体验。自泰中互免签证协定正式生效后，有大批泰国民众到中国旅游，尤其是当下在中国十分热门的冰雪游，在泰国年轻人中掀起热潮。“在旅游领域，泰中有巨大合作空间，这将给城市繁荣带来活力。”

印度尼西亚马塔兰市市长代表苏彼安迪在对话环节向中国和东盟国家市长、市长代表推介了作为旅游目的地的马塔兰市。“印尼以巴厘岛的美景而闻名，目前印尼政府正在积极开发新的旅游目的地，马塔兰所在的龙目岛便是其中之一。”苏彼安迪说，马塔兰注重旅游业高质量发展，希望在给游客提供便利的同时，着力发展智慧型城市和绿色城市，这些领域恰好是南宁所擅长的。“希望借助此次市长对话活动，同更多城市交流分享城市治理和旅游发展的经验。”

感受“绿城”的科技感和烟火气

“有了爱南宁APP，居民可以绑定电子证件，可以搭公交乘地铁，还能扫码骑电动车，可以购物、吃饭、办理各种房产证明，甚至能直接给刚出生的孩子落户。”在位于南宁的中国—东盟新型智慧城市协同创新中心，工作人员正在给东盟国家市长、市长代表等嘉宾讲解一款由南宁市政府推出的城市互联网公共服务平台。

马来西亚亚庇市市长斯里萨宾听得十分认真。“这款APP注册用户超1000万人。这太了不起了，一个城市居民的日常生活，都可以在一款APP里找到更便捷的方式，南宁智慧城市的发展名不虚传。”斯里萨宾说，包括亚庇在内的很多马来西亚城市也在力推数字产业发展，南宁的经验值得学习。

位于北回归线以南的南宁气候温暖，四季常绿，也被称为“绿城”。薄泰表示，南宁是一座真正的“绿色之城”，美丽干净，而且智慧化、数字化程度高，同时又不缺烟火气，南宁的夜经济令人印象深刻。马来西亚吉打州行政议员黄佳祯的祖父来自广西，他说：“我生长在马来西亚，但是作为华人，来到南宁觉得很亲切，这是一座现代化的城市，同时又拥有厚重的历史文化。”

在市长对话活动中，东盟国家市长、市长代表在参会对话之余，考察了中国—东盟信息港、中国—东盟金融城，也走访了具有南宁特色的“三街两巷”、古老的新会书院、美丽的乡村古岳坡等地，感受南宁现代与历史交织的魅力。

“东盟国家城市与中国城市应该在开放、包容的基础上，挖掘彼此的发展潜力。”老挝万象市市长阿萨庞通·西潘敦表示，万象与南宁去年10月实现了直航，这有助于两座城市进一步密切人员和经贸往来，深化更多领域的合作。中国以开放的姿态引领区域经济一体化，通过平等和全面的协商，为区域以及国际友好城市共同发展作出贡献。

《 人民日报 》（ 2025年01月19日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)