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埃及外交部：以色列将释放1890余名巴勒斯坦被扣押人员

姚兵 董修竹
2025年01月19日05:37 | 来源：新华网
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新华社开罗1月18日电（记者姚兵 董修竹）埃及外交部18日发表声明说，以色列将释放1890余名巴勒斯坦被扣押人员，以换取巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙停火协议第一阶段释放33名被扣押在加沙地带的以色列人。

声明说，该停火协议是在埃及与地区和国际伙伴的调解下达成的，将于当地时间19日8时30分生效。调停方致力于确保全面及时地执行停火协议的所有三个阶段。埃方希望这项停火协议能成为减轻巴勒斯坦人民苦难的开始，希望国际社会特别是美国支持和巩固该协议并达成永久停火。国际社会应向巴勒斯坦人民提供一切必要的人道主义援助，并制定加沙重建紧急计划。

声明说，埃及将与卡塔尔和美国协调，建立一个总部设在埃及的联合行动室，该联合行动室将负责监测被扣押人员的交换、人道主义援助的进入以及拉法口岸重新开放后的人员流动。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德15日晚宣布，以色列与哈马斯已就加沙地带停火达成协议。协议第一阶段将于19日开始实施，哈马斯将释放33名被扣押人员，以交换以色列释放巴勒斯坦被扣押人员。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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