新华社首尔1月19日电（记者冯亚松）据韩国媒体报道，韩国首尔西部地方法院19日凌晨批准对被逮捕总统尹锡悦的拘留令。尹锡悦成为韩国宪政史上首位以现任总统身份接受拘留调查的总统。

首尔西部地方法院18日下午开始对尹锡悦进行拘留令必要性审查，并于19日凌晨以“嫌疑人可能销毁证据”为由批准对尹锡悦的拘留令。韩国“共同调查本部”表示，将依据法律和相关程序对尹锡悦案件进行调查。

尹锡悦目前正在首尔拘留所嫌疑人休息室等待，将在完成相关程序后正式进入拘留所。与此同时，百余名尹锡悦支持者在首尔西部地方法院批准对尹锡悦的拘留令后闯入该法院，一些人进入内部进行破坏。还有人抢夺执勤警察的盾牌，与警察发生冲突。警方随即投入大量警力，并开始疏散行动。

按照韩国法律，拘留令申请获批后，羁押期最长20天。据韩国媒体分析，由于韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）没有起诉权，预计案件将在10天后移交至检察机关，由检察机关继续对尹锡悦展开调查并在调查结束后提起诉讼。

公调处17日以涉嫌“发动内乱、滥用职权”向首尔西部地方法院申请对尹锡悦的拘留令。尹锡悦18日下午在首尔西部地方法院出庭，接受拘留令必要性审查。

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