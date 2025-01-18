新华社日内瓦1月18日电 题：合作是应对共同挑战的必由之路——世界经济论坛2025年年会前瞻

新华社记者陈斌杰

世界经济论坛2025年年会即将于1月20日至24日在瑞士小镇达沃斯举办。来自全球各领域的近3000名代表聚焦地缘政治危机、全球化“逆风”、气候变化挑战加剧、新技术重塑全球发展格局等共同挑战，探求国际社会如何发扬合作精神，以更可持续、更加包容的方式同舟共济、合作共赢。

风险与机遇并存

当前，地缘冲突和全球化“逆风”等成为困扰全球发展的重要风险挑战。

在世界经济论坛日前发布的《2025年全球风险报告》中，研究人员把武装冲突、极端天气、经济对抗、错误和虚假信息、社会极化列为今年全球面临的五大风险。世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪表示，多个地区地缘冲突仍在蔓延，成为今年世界面临的最大风险，持续给全球发展带来不确定性。

世界经济论坛16日发布《首席经济学家展望》报告显示，超半数受访首席经济学家不看好2025年经济走势。分析显示，贸易保护主义和全球经济碎片化趋势正在加剧，公共债务和高通胀拖累经济增长，各地区经济复苏将呈现不平衡特点。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德告诉新华社记者，全球供应链格局正在发生变化，一旦真的出现“脱钩断链”，将对全球经济造成巨大负面影响。他援引国际货币基金组织（IMF）数据表示，“脱钩”和高关税可能使全球经济萎缩7%。

有风险，也有机遇。世界经济论坛2025年年会以“智能时代的合作”为主题，聚焦人工智能等新兴技术领域的国际合作带来的发展潜力。布伦德认为，如果妥善运用人工智能等新技术，“未来十年全球生产力将增长10%”。

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，数字化是世界经济发展重要动力，人工智能是数字经济发展的技术引擎。人工智能在重塑世界经济版图的同时，也从根本上改变着世界经济增长的动力来源和方式。

这是1月8日拍摄的美国拉斯维加斯消费电子展Old World Labs展区的机器人展示。新华社发曾慧摄

以合作应对挑战

布伦德说，当前全球面临的不少重大风险跨越国界，国际社会应当同舟共济，找到解决全球问题的全球方案。他强调，合作是应对共同挑战的必由之路。

世界经济论坛2025年年会将围绕重塑全球增长、助推智能时代产业发展等领域，充分探讨各国如何在智能时代弥合分歧，寻找新合作方式以增强经济韧性，引导人工智能等信息技术向善发展，携手应对气候变化等挑战。

世界经济论坛研究显示，全球合作秩序正遭遇挑战，各国必须找到新的方式重建信任。世界经济论坛全球风险倡议总负责人马克·埃尔斯纳说：“我们正置身于一系列相互交织的危机之中，亟需采取协同一致的集体行动，重建信任并促进合作。如果我们不作为，后果将波及子孙后代。”

作为近几年国际合作的新课题，人工智能的全球治理将成为本次年会的热点话题之一。梁国勇认为，人工智能的全球治理需要多边和双边的共同努力。联合国等多边机构在全球数字经济和人工智能治理中发挥了核心作用，推动通过了《全球数字契约》。他指出，大国间深化合作对于推动人工智能可持续发展和国际治理非常重要。

1月2日，满载集装箱的中欧班列从中哈（连云港）物流合作基地出发（无人机照片）。新华社发王健民摄

中国贡献备受关注

多位专家认为，面对纷繁复杂的国际局势，中国为推动全球合作、应对共同挑战作出了重要贡献。

布伦德表示，中国信奉互利共赢的合作之道，在南南合作中扮演了重要角色，作为全球第二大经济体，中国与其他新兴经济体开展了紧密合作，通过投资等多种方式，促进了众多发展中国家的经济增长。

布伦德还说，面对“脱钩”和贸易保护主义带来的风险，中国外贸展现出韧性。布伦德看好中国经济中长期发展前景。他表示，中国采取刺激国内消费等一系列措施，有效提振经济。他认为，中国经济长期向好的基本面没有改变，将继续为全球经济增长提供动能。

世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示，近年来，中国不仅在人工智能技术和产业发展上取得了显著进展，而且在人工智能全球治理方面作出了积极贡献。他说，中国提出了《全球人工智能治理倡议》，为全球人工智能治理提供了中国方案，并强调人工智能发展与安全并重的原则。“这一倡议既是对全球挑战的正面回应，也为国际社会在人工智能治理问题上提供了重要参考。”

(责编：赵光霞、牛镛)