新华社莫斯科/德黑兰1月18日电 热点问答丨俄伊签署全面战略伙伴关系条约影响几何

新华社记者刘恺 沙达提 陈霄

俄罗斯总统普京17日与到访的伊朗总统佩泽希齐扬在莫斯科签署俄伊全面战略伙伴关系条约，引发国际社会广泛关注。该条约有何重要内容？各方评价如何？对地区局势后续有何影响？

有何重要内容

佩泽希齐扬17日对俄罗斯进行正式访问，与俄方签署全面战略伙伴关系条约是此访最重要成果。

根据俄总统网站披露的信息，条约包括序言及47项条款，涵盖国防、反恐、能源、金融、工业、农业、文化、交通运输、科学技术等各领域。条约有效期为20年，到期自动延长5年。

伊朗外交部长阿拉格齐在《俄罗斯报》网站上发表文章说，条约涵盖两国合作的方方面面，特别关注三个领域。首先是经济方面，双方希望建立更牢固的经贸关系，加强贸易和投资；其次是科技方面，双方将在纳米技术、航空航天、人工智能和医学科学等领域开展知识共享与其他合作；第三是文化和旅游方面，条约为旅游提供了便利，创建联合文化项目，加强两国间相互了解。

分析人士指出，条约最引人注目的内容是国防和能源领域合作。根据条约，俄伊两国将加强军事互访、人员培训、海上联合救援和军事演习等合作。在能源领域，两国将深化油气、核能、可再生能源领域合作。

此外，该条约规定“如果缔约一方遭受侵略，缔约另一方不得向侵略者提供任何导致侵略继续发生的军事或其他援助”。

各方评价如何

普京在与佩泽希齐扬签署条约后举行的记者会上表示，俄伊关系广泛且互利，双方一致希望将双边关系提升到新水平。佩泽希齐扬指出，条约是基于两国利益而制定的，将为双方进一步合作指明方向，为伊俄关系特别是两国经贸关系发展开启新篇章。

伊朗驻俄罗斯大使卡齐姆·贾拉利表示，条约的签署是伊俄双方为维护共同利益、平衡发展和相互尊重而采取的举措。他引用外长阿拉格齐的话强调，条约“不针对任何第三方”。

多家西方主流媒体在报道中提到俄伊两国签署条约有特殊背景。美联社17日报道，俄伊两国近期在中东地区都遭遇挫折，双方在西方严厉制裁的情况下深化伙伴关系。

后续有何影响

普京表示，目前俄伊经贸合作水平落后于政治关系，俄伊全面战略伙伴关系条约的签署恰恰将弥补这一缺陷，进一步深化所有领域合作。佩泽希齐扬说，条约将有助于地区和平稳定，推动多极世界的形成。

俄罗斯人民友谊大学亚洲问题首席专家塔赫米娜·阿卜杜勒·瓦塞在《伊朗日报》发表文章说，对伊朗来说，该条约的签署将使伊朗在处理与西方的关系中拥有更多战略自主，而对俄罗斯来说，这是加强其在亚洲影响力并与中东国家建立合作关系的一种方式。

伊朗-俄罗斯议会友好小组组长、伊朗国家安全与外交政策委员会发言人易卜拉欣·礼萨伊在接受媒体采访时说，该条约强调尊重两国领土完整，这是释放两国实质性合作潜力的关键基础。

亚美尼亚政治学家萨尔基相认为，条约为两国在各领域合作开辟新前景，也将会对欧亚、南亚等地区局势产生深远影响。

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