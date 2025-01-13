中国国际形象全球调查报告首次发布

本报记者 李 潇

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环球时报研究院1月10日发布中国国际形象全球调查报告。这是新中国成立以来，国内开展的规模最大、样本量最多、问卷设计最全面深入的全球民意调查。

这项问卷调查面向46个国家、5.1万名民众进行，其中包括14个发达国家和32个发展中国家，范围辐射各大洲有代表性的国家，包括所有二十国集团国家、金砖国家和东盟国家，旨在调查世界如何感受中国变化、怎样看待中国发展、如何认知中国形象等。

调查发现，多数国外民众对中国未来经济增长与发展潜能持积极看法，近八成国外民众对中国发展前景有信心。九成多国外民众认为，未来十年中国经济会持续增长，近六成认同中国是世界经济增长的主要动力源。国外民众对中国兴趣和对华好感度稳步提升，对中国感兴趣的比例超过九成，63%的国外民众表示对中国有好感，中国人的奋斗精神和创新精神给七成多国外民众留下好印象。

当前，全球南方声势卓然壮大，在人类进步事业中发挥着越来越重要的作用。调查发现，绝大多数国外受访民众认同中国是全球南方一员。有明显更高比例国外民众希望中国推动全球南方国家共同维护世界和平、守护文明多样性、促进经济合作、提升国际话语权。关于中国与发展中国家的关系，调查数据显示，有明显更高比例的国外民众认同中国是发展中国家的合作伙伴，帮助其提升工业化和现代化水平、开拓发展机遇、加强经济建设。非洲国家有超过六成民众认同中国的积极贡献。

中美关系攸关两国，牵动世界。国际民意普遍期待中美关系稳定向好。调查数据显示，超七成受访民众希望未来中美关系“趋向缓和”或“保持现状”。在美国，也有相对多数民众期待两国关系“趋向缓和”。

近七成国外受访民众期待中国未来更多参与国际事务或发挥更大作用。近九成支持中国在有关国际机构、机制或平台中发挥更大作用。八成多期待中国在经贸合作与教科文两个领域作出更多国际贡献；七成多期待中国在国际秩序建设、维护和平稳定方面发挥更大作用。国外受访民众对“构建人类命运共同体”的认知率达66%，对三大全球倡议和共建“一带一路”倡议的认知率为七成左右。对“平等有序的世界多极化”和“普惠包容的经济全球化”两项主张，国外受访民众有超过半数认同。

中国已同183个国家建立外交关系，成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。调查发现，对华友好是各国民众普遍愿望。超过八成国外民众认为本国与中国的关系是友好的、正常的、战略合作的，62%希望本国与中国关系变得更好。调查数据显示，年轻群体对中国有更大兴趣、更好印象、更高热情、更强认同。

本次调查还列举了10余项有代表性的中国事物，其中，对长城、高铁、熊猫、智能手机的喜爱比例超过六成，对过境免签、电动汽车和网络购物的喜爱比例超过一半。中国放宽优化过境免签政策后，近七成国外民众表示未来愿意来访中国。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)