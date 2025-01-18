新华社圣乔治1月17日电 行走拉美手记｜探访格林纳达的中国印记

新华社记者赵凯 李欣 王林园

美丽的加勒比岛国格林纳达位于东加勒比海向风群岛最南端。近年来，这个国家与万里之外的中国关系日益紧密。日前记者来到这里，实地探访这个被碧蓝海水环绕的岛国上的中国印记。

圣乔治国际机场是抵离这个国家的主要门户。两座崭新的登机廊桥是中国港湾工程有限责任公司圣乔治国际机场升级改造项目的一部分成果。项目经理黎蠡告诉记者，除廊桥外，还有翻新机场跑道、扩建停机坪、修建外部绕行道路等工作，整个项目都是在机场不停航情况下实施的。

每天晚上最后一班飞机降落后，中方团队就开始紧锣密鼓地施工，一直干到次日清晨第一趟航班起飞前。升级后的机场运营能力大幅提升。“他们不辞辛劳，不畏风雨，我深表钦佩。”格林纳达机场管理方对中方团队的工作给予高度评价。

在穿越茂密山林驱车前往格北部圣帕特里克区的路上，有一座挂有中国和格林纳达国旗标识的小桥，这是中方为当地社区居民援建的一座便民桥。一位80岁的老人告诉记者，没有桥的时候，他和家人只能涉水或绕道一小时前往河对岸，现在只要几分钟就能安全过河。“真是太方便了，非常棒！”老人淳朴的脸上洋溢着笑容。

诸如此类小而美的项目还有很多，比如社区儿童游乐园、社区中心、整修社区道路等。格林纳达总理迪康·米切尔日前接受新华社记者专访时说，这些社区项目着眼大家的基本需要、贴近人心，为当地民众带来了实实在在的好处。

红色中国结、古筝琵琶、满柜中文书籍……宁波工程学院与格林纳达玛丽秀社区大学共建的孔子学院中国文化氛围浓郁。精心布置的“中国照片墙”，内容涵盖风景地理和人文风俗，展示着中国发展成就和文化魅力，当地师生得以看到了一个多姿多彩的中国。

据孔院中方院长姜帆介绍，如今孔院每年注册学生约600人。许多学生在这里学习后，成功申请到赴中国留学的奖学金，学成归国后又把中国先进经验运用于当地发展。孔院还通过举办武术之夜和参加当地狂欢节等活动，让更多当地民众了解中国。

“汉语桥”比赛是连接两国的“人文之桥”。孔院学生赛琳娜说，她2024年到中国参加“汉语桥”总决赛，爱上了糖葫芦、火锅等中国美食，回国后仍念念不忘。学生戴汝晴说，通过“汉语桥”比赛，她认识了不同国家的选手，大家都用中文交流，这种体验“太神奇了”。她希望将来从事国际关系方面的工作，成为促进格中友好的使者。

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