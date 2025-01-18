新华社南宁1月17日电（记者向志强、黄耀滕、胡佳丽）除了飞机、火车、轮船等交通工具之外，你能想象坐着公交车也可以出国“串门”吗？在中越边境的广西东兴市和越南广宁省芒街市之间，就开行着这样一趟跨国公交车。

早上8点多，在东兴市旅游集散中心门口，一辆张贴着中越两种语言标识的公交车格外引人注目，乘客正排队登上这辆跨国公交。售票员一一检查乘客的证件，有的是护照，有的是边民证。

“各位乘客请坐好，现在我们出发前往越南芒街”，9点整，在司机的温馨提醒后，公交车准时发车。

乘客乘坐跨国公交车。新华社记者 万后德 摄

东兴与芒街是中越边境线上一对陆、海、河均相连的“双子城”，两地各领域交流合作密切。2024年，东兴口岸出入境人员达858.1万人次，同比增长54.6%。

2024年11月29日，这趟跨国公交正式开行。目前，在中方境内途经东兴旅游集散中心、东兴市体育中心、东兴二桥口岸等5个站点，越方运行线路设置芒街二桥口岸、芒街汽车总站2个站点。跨国公交每天往返4趟次，单程票价10元（4万越南盾）。

跨国公交的乘客有两国的边民、商人，也有背包客。

从事跨境业务的苏世豪经常往返东兴与芒街，在他的边民证上，出入境印章盖得密密麻麻。苏世豪告诉记者，虽然是出国，但感觉和在国内坐公交车一样方便。

来自浙江的19岁大学生王浩臣计划从东兴到芒街后，再转车到河内游玩。“从来没体验过坐公交车出国，感觉非常新奇。”他说。

出发约20分钟后，公交车抵达东兴二桥口岸站，车辆和人员在此分别接受检查。公交车随后驶上500多米长的中越北仑河二桥，进入越南境内后再次接受检查。经过在芒街市区10分钟左右的车程，公交车到达终点站芒街汽车总站。

乘客在越南芒街汽车总站下车。新华社记者 万后德 摄

记者在芒街采访时，不少越南边民也对这趟公交车给予了积极评价。越南人阮氏勉常住东兴，经常坐这趟跨国公交出行，“没什么事，吃碗粉就回去了。”

“东兴与芒街交流频繁，这趟跨国公交既方便两国群众往来，又可为游客提供一种新的跨境旅游体验，”东兴市交通运输局副局长耿言毅说。

越南芒街市委常委、市人民委员会常务副主席杜文俊表示，跨国公交的开行有利于促进两地的贸易与旅游，越方也将追踪其运行情况，并适时考虑增设越方站点、增加班次，更好满足边民和游客的出行需求。

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