人民网曼谷1月18日电（记者白元琪）由亚太智库和中国外文局亚太传播中心共同主办、泰国记者协会等机构支持的“我们金色的友谊：携手构建中泰命运共同体媒体智库论坛”于17日在泰国曼谷举办。泰国前副总理披尼·扎禄颂巴，中国外文局总编辑高岸明，中国驻泰国使馆参赞李集涓，亚太智库高级顾问、泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐上将出席活动并发表致辞。

披尼表示，泰中友谊不仅对两国自身发展有重要的意义，更成为国家间和睦相处、共同发展的典范。各领域、各层次合作不断加深，泰中命运共同体建设持续取得新进展。

泰国前副总理披尼·扎禄颂巴发表致辞。主办方供图

高岸明表示，媒体和智库是传播信息、引导舆论的重要平台。两国应不断扩大多元化、立体化的智库媒体传播矩阵，切实提高国际传播效能，为向国际社会展示中泰合作成果和发展潜力提供可信基础。

中国外文局总编辑高岸明发表致辞。主办方供图

李集涓表示，中泰是山水相连的好邻居、血脉相亲的好亲戚、命运与共的好伙伴，“中泰一家亲”深入人心。今年是中泰建交50周年，希望中泰媒体、智库增进交流合作，为两国人民加强相互了解夯实最重要的民意基础。

苏拉西表示，“泰中一家亲”历史悠久，人文交流作为促进民心相通的重要途径，是两国深厚友谊的基石，对两国深入合作有重要意义。希望媒体和智库的朋友能携起手来，推动构建泰中命运共同体，促进澜湄合作取得更大成果。

论坛现场。主办方供图

在圆桌讨论环节，中泰两国媒体和智库专家围绕“携手同心推进现代化与构建中泰命运共同体”和“高质量共建‘一带一路’与探索实践‘中泰一家亲’新的时代内涵”两个主题展开交流。

今年是中泰建交50周年和中泰友谊金色50年，本次活动旨在通过中泰两国媒体与智库的深入交流，进一步挖掘合作潜力、拓宽合作路径，助力深化中泰全面战略合作伙伴关系，不断赋予“中泰一家亲”新的时代内涵，为推动构建中泰命运共同体提供更多活力。

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