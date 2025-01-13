新华社北京1月13日电（记者马卓言）1月13日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的格林纳达总理米切尔。

米切尔就西藏定日遭受地震向中国政府和人民表示诚挚慰问。习近平对此表示感谢，指出此次地震发生在中国西南高海拔地区，中方在最短时间完成救援和临时安置，也将在最短时间开展重建，中国政府有信心有能力取得抗震救灾的胜利。

习近平指出，近年来，中格关系稳定发展，双方相互尊重、平等相待，政治互信不断巩固，各领域务实合作成果丰硕，人民友谊日益深厚。中方愿同格方一道，加强两国发展战略对接，推动中格合作收获更多成果，更好造福两国人民。

习近平强调，维护和发展中格关系，符合中格两国和两国人民的根本利益。双方要总结复交20年来两国关系发展的成功经验，为中格关系长期高水平发展擘画新蓝图。中方支持格方自主探索符合本国国情的发展道路，愿同格方加强治国理政经验交流，密切各领域友好交往。中国的发展将为包括格林纳达在内的各国带来新的发展机遇，愿在南南合作框架内为格经济社会发展提供帮助，在新能源、绿色低碳、数字经济等领域打造两国合作新亮点。中方支持格方提升应对气候变化和防灾减灾能力，愿继续推动国际社会重视小岛屿国家在气候变化问题上的关切和诉求。双方还要密切人员交往，加强文化、教育、旅游等领域交流合作，进一步促进民心相通。中方倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，愿同格方一道落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体。

习近平指出，中方始终高度重视同加勒比国家的关系，愿继续为这一地区的国家经济社会发展提供力所能及的帮助，深化双方的全面合作伙伴关系。

米切尔感谢中方在去年7月格遭受特大飓风后及时提供援助。米切尔表示，格中关系过去20年来不断深化。格方坚定恪守一个中国原则，中国的主权和领土完整必须得到尊重。格方从格中关系受益良多，期待不断加强对华合作。中国共产党坚持以人民为中心的发展理念，领导中国取得伟大发展成就，为发展中国家树立了典范，格方愿向中国学习治国理政经验。中国是全球南方的引领者，一贯坚持大小国家一律平等，尊重各国主权和领土完整，在国际事务中言行一致，发挥着越来越重要的作用。格方愿坚定同中方站在一起，落实好三大全球倡议，维护世界和平稳定。

王毅参加会见。

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