新华社东京1月13日电（记者刘春燕 欧阳迪娜）日本首相石破茂13日在首相官邸接受记者采访时表示，他已要求美国总统拜登消除日本和美国产业界的投资担忧。

石破茂对记者表示，他在当天举行的日美菲三国领导人在线磋商中强调，由于拜登下令阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司，不仅日本产业界投资担忧正在扩大，美国经济界也发出强烈担忧之声，日方强烈要求美国政府消除产业界投资担忧。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔日前对新华社记者表示，拜登政府阻止这一收购对美国经济和美国钢铁工人来说是“坏消息”。美国钢铁公司未来可能面临裁员及股价下跌，届时钢铁工人和公司股东将对拜登的决定“感到遗憾”。与此同时，候任总统特朗普可能对进口钢铁产品加征关税，这将给美国经济带来高昂成本。“整体来看，结果将是糟糕的。”

在拜登3日下令阻止收购后，日铁和美钢6日正式以拜登和美国外国投资委员会等为对象提起诉讼，请求法院撤销拜登的阻止收购令，并对该收购案进行重新审查。同时，日铁和美钢向美国司法部提出申请，要求诉讼期间禁止拜登的阻止收购令生效。美国东部时间11日，两公司宣布，美国外国投资委员会已将日铁放弃收购美钢计划的最后期限延长至今年6月18日。

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