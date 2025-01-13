新华社瓦莱塔1月13日电 通讯｜走进马耳他电站里的中文课堂

新华社记者陈文仙

“中文虽难，却非常美，这激发了我的学习兴趣。”马耳他德利马拉三期燃气电站生产技术部主任戴维·格里斯奇蒂对记者说。

由马耳他大学孔子学院教师授课的中文课堂日前在位于马耳他南部马尔萨什洛克港的德利马拉三期燃气电站开课。这家电站由上海电力（马耳他）控股有限公司控股经营，是国家电投上海电力股份有限公司在马耳他投资建设的“一带一路”重要合作项目。为加深外籍员工对中国文化的了解并促进文化交流，公司为他们开设了中文课。

“你好”“很高兴认识你”“谢谢”“再见”“保重”……在孔院教师王维丽指导下，十多名外籍员工从中文基本问候语开始了中文课堂第一节课。他们一边认真跟着老师练习发音，一边在教材上写下注释。在互动环节，他们两人一组，用中文模拟问候和自我介绍，发音准确，字正腔圆。

课堂上，王维丽提问，中国春节即将来临，按照中国生肖，2025年是什么年？大家不约而同地用中文大声回答：“蛇年”。为了给春节送上祝福，大家各自在配有中国结、以中国红为主色调的书签上一笔一画地写下“大吉大利”四个汉字，为自己制作别具一格的书签。

“我争取掌握更多中文词汇，希望有一天能用中文向中国同事和朋友介绍自己。”格里斯奇蒂说。他曾三次赴华接受培训，每次中国之行都增强了他学中文的动力。

“我很喜欢中文，但需要多学勤练。”莫妮克·哈特利说，除参加公司组织的中文课堂外，她还计划自己找些中文学习教材，并报名参加线上课程。去年11月，哈特利曾到北京接受培训。她说，希望能有机会到中国工作一段时间，“对我的职业生涯而言，学好中文非常重要”。

对安吉拉·普利斯来说，这次中文课堂让她重新燃起学习中文的兴趣。她坦言，之前学的大部分中文已经遗忘，需要从头再学。

在安德里亚妮·基特西奥看来，学中文就是探索中国文化。她说，中国文化非常强调相互尊重，“学好中文能帮助我与中国同事更好沟通，也会促进彼此间更好地合作”。

据德利马拉三期燃气电站总经理丁盛豪介绍，公司曾在2017年至2018年期间为外籍员工开设中文课堂，广受欢迎。他说，公司已在马耳他深耕十年，外籍员工对中国文化有很强认同感。此次再次开设中文课堂，不仅有助于加强文化交流，还将进一步增强外籍员工的归属感。

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