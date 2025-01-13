新华社达累斯萨拉姆1月13日电 专访：坦中友谊为多领域合作铺路——访坦桑尼亚桑给巴尔旅游和遗产部首席秘书琼布

新华社记者王琪 华洪立 许嘉桐

坦桑尼亚桑给巴尔旅游和遗产部首席秘书阿布德·苏莱曼·琼布近日在接受新华社记者专访时说，坦桑尼亚与中国的坚实友谊为双方深化多领域合作铺平道路，共建“一带一路”合作为桑给巴尔的旅游业提供了重要的支持。

琼布表示，在共建“一带一路”过程中，中国助力桑给巴尔升级改造基础设施，为旅游、贸易、运输、能源等产业提供重要支持。“牢固的坦中关系为双方在经济、科技及其他领域合作铺平道路。”琼布说。

在桑给巴尔首府所在的温古贾岛上，由中国企业承建的阿贝德·阿马尼·卡鲁姆国际机场（桑给巴尔国际机场）3号航站楼是迎来送往国际旅客的枢纽。连接机场与世界遗产石头城的“主动脉”尼雷尔路经中方修缮后焕然一新。主城区100公里市政交通道路升级改造及两座立交桥修建也由中国企业负责。

琼布表示，中国为桑给巴尔改造旅游相关基础设施作出巨大贡献。“如果没有中国政府和建设者的支持，桑给巴尔需要15年或20年才能完成这些项目，现在它们在4年内就能落成。”琼布说。

坦桑尼亚联合共和国由坦噶尼喀和桑给巴尔两部分组成。桑给巴尔位于非洲东海岸的印度洋上，由温古贾岛、奔巴岛以及若干邻近小岛组成。当地旅游资源丰富，既有白沙滩、玻璃海等自然风光，也有石头城、种植园等人文景观。历史上，这里曾是香料贸易口岸和奴隶贸易中心。

琼布指出，在医药卫生等领域，桑给巴尔和中国的合作历史悠久，而旅游业还需要继续扩大对华合作规模，特别是拓展会展旅游、健康旅游等新业态的合作空间，期盼桑给巴尔群岛能成为更多中国游客青睐的度假目的地。

官方数据显示，旅游业对当地国内生产总值贡献率达27%，旅游收入占外汇收入的80%以上。2024年10月，来自中国的游客较上年同期增长161.3%。

“目前，到访桑给巴尔的国际游客七成以上来自意大利、法国、德国等欧洲国家。”琼布说，“我们需要国际客源的多元化……欢迎中国游客到此一游。”

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